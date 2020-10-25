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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Wilders'a tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Wilders'a tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaştıklarını belirtti. "Sözde 'Özgürlük Partisi' lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görselin de bunun sınırı aşan son örneği olduğunu" vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır." 

NE OLMUŞTU?

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için "terörist" demişti. Wilders'ın paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Wilders'a tepki!

Sosyal medya hesabında geçen sene de yaptığı ırkçı söylemlerle gündem olan Geert Wilders’in hesabının, nefret ifade ettiği için askıya alındığını duyurmuştu.

Hollandalı siyasetçi Wilders 2018'de yine Türkiye düşmanlığı yaparak "Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin" ifadelerine yer vermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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