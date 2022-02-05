Cumhurbaşkanı'na hakaretler sınırı aştı! Helva başlığı altında yazılanlar pes dedirtti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalanmasından dolayı mutluluklarını dile getiren kötü düşünceli insanlar, bu insanlık dışı düşüncelerini paylaşımlarında vermekten de çekinmediler.

Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki. Vefat eden kişilerin ardından yapılan irmik helvasına bile bu paylaşımlarda yer verdiler. Başlık olarak kullandılar.

Böylesine önemli ve öldürücü bir hastalıkta bile böyle aşağılık üslup kullanılması görenlerin ağzını açık bıraktı.

Yazdıklarını ifade özgürlüğü sanarak her türlü paylaşımı yapabileceklerini sananlar, şu şekilde paylaşımlara imza attılar: