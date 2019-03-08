Cumhurbaşkanı'ndan Dünya Kadınlar Günü programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İnsan dediğimiz varlığın bir yanı erkek bir yanı da kadındır. Kadınlara çok haksızlık, adaletsizlik yapılmıştır. Kadınları bu tür haksızlıklardan kurtarmak istediğini söyleyenler onları daha kötü bir duruma sürüklemiştir. Hep kadınlarımızın yanında yer aldık .Kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmek için gayret ettik. İstanbul il başkanlığı ve Beyoğlu belediye adaylığından başlayarak sorumluluk üstlendiğim her dönemde kadınlarımızla beraber yürüdük. Kadınlarımız hep en önde yer alıyor.

Merhum annem ile eşim ve kızlarım en büyük destekçim olmuşlardır. Kadın eli değmesi diyoruz ya kadın ellerinin değmesi sayesinde bu günlere gelmişimdir. Değerli hanımefendiler Anadolu demek Anadolu kadını demek. Anadolu kadını bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır, hep ayakta kalandır. Bu topraklara vatanımız diye sarılabiliyorsak bunda kadınlarımızın önemli bir yeri vardır.

"AK PARTİ'NİN KADIN KOLLARINDA 4,5 MİLYON KADIN ÜYEMİZ VAR"

15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yaad edeceğiz. Kadınlarımızı niçin toplumsal hayatta hak etikleri yere ulaştırmamız gerektiğinin en somut halidir. Biz kadınlarımııza partimizde hep öncelik veriyoruz. AK Parti'nin kadın kollarında 4,5 milyon kadın üyemiz var. Kabine'de iki kadın bakanımız var.

"BÖYLE BİR FELAKETE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız. Bu saldırılar dolaylı yolla yapılıyor. Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savunmanız, korkutmanız, kullanmanız kolaylaşır. Şehirleşmenin artmasıyla anne baba çocuklar ve torunlardan oluışan geniş aile ciddi oranda ortadan kalktı. Çekirdek aileye döndük. Birileri buna bile tahammül edemiyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çabalıyor. Urfalı kardaşlerim bu kabloda çok parlak. Bugün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Ama az keşke daha çok olsaydı.