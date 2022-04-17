Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun bugün başlaması gerekirken iptal edildiği duyuruldu. Yarışacak sporcular, yağmurda yarışmak istemedi.
Bugün, 57.’si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun final etabı gerçekleşemedi. Yağan yağmur nedeniyle, sporcular yarışmak istemeyince iptal edilmek durumunda kalındı. Spor severler tarafından sabırsızlıkla beklenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı bugün başlayacaktı. Ancak hava koşulları nedeniyle turun durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.
SPORCULAR YARIŞMAK İSTEMEDİ
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen turun son gününe girildi. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 8. ve son gününde İstanbul-İstanbul etabı başladı. Fakat tur, hava koşulları nedeniyle durduruldu.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdiği öğrenildi.
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