Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçılarla buluştuğu iftara Hülya Avşar damga vurdu! Avşar, sanatçıları kahkahaya boğduSelçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan kaldırıma çömelip iftar açtılar! Mütevazı halleri görenleri mest etti!Tesettürden çıkıp sırra kadem basmıştı! Fenomen Ebru Sever Türk, gür saçlarıyla kamera karşısına geçerek sosyal medyanın gündemine oturdu!Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldıGünlük burç yorumları 17 Nisan 2022 Pazar| Yengeç, ne saklıyorsan bir bir ortaya dökülecek! Koç, etliye sütlüye karışma!Bakan Soylu’dan, ABD’nin yayımladığı rapora sert yanıt: “Biz PKK’yı gömdük, gömmeye devam edeceğiz”Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü misafirlerinizi kıskandıracak! İşte Ramazan 16. gün iftar menüsüMelih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ezeli düşmanlık devam ediyor! Gökçek küplere bindi! "Söylediklerini sana yedirmeyen namerttir! Uyku sana haram olacak!"Altın fiyatları gözünü zirveye dikti! Yatırımcı sevinçten dört köşe, bekleyen bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları17 Nisan 2022 Pazar hava durumu: Camları silmeyin, çamur yağacak!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun bugün başlaması gerekirken iptal edildiği duyuruldu. Yarışacak sporcular, yağmurda yarışmak istemedi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

Bugün, 57.’si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun final etabı gerçekleşemedi. Yağan yağmur nedeniyle, sporcular yarışmak istemeyince iptal edilmek durumunda kalındı. Spor severler tarafından sabırsızlıkla beklenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı bugün başlayacaktı. Ancak hava koşulları nedeniyle turun durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

SPORCULAR YARIŞMAK İSTEMEDİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen turun son gününe girildi. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 8. ve son gününde İstanbul-İstanbul etabı başladı. Fakat tur, hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdiği öğrenildi. 

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldı

{TITLE_STRIP}İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bu yollar kapanacak! İşte alternatif güzergahlar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT