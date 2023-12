Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ‘‘Önümüzdeki dönem, dünya ticaretinin artık çok daha büyük bir kısmının yerel paralarla yapıldığı bir dönem olacak. Yerel para ile ticaret konusunda liderleri, yöneticileri, karar alıcıları zorlamamız lazım’’ dedi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Azerbaycan Bankalar Birliği (ABB) işbirliğinde düzenlenen Finans ve Teknolojiler Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmaları Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve ABB Yönetim Kurulu Başkanı Zakir Nuriyev tarafından yapıldı. Programda bankacılık alanında dijital dönüşüm, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeler gibi konular ele alındı.

‘‘Uluslararası konjonktür, Türk devletlerinin daha kolay bir araya gelmesini sağlayacak’’

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, "Hayatım boyunca Türk dünyasının olabilecek her konuda birlikteliğinin, Türk dünyasındaki bütün ülkelerin ayakta kalabilmesi için olmazsa olmaz şart olduğunu düşündüm. Dünyanın geldiği bu durumda da bu kanaatim güçlendi. Eğer ayakta kalacaksak buna ihtiyacımız var. Dünyada küme küme diyebileceğimiz oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası konjonktür, artık Türk devletlerinin daha kolay bir araya gelmesini sağlayacak bir konjonktür. Bunu her konuda, her alanda değerlendirmemiz lazım. Bu coğrafyada ayakta kalacaksak önümüzdeki tek seçenek Türk dünyasının birliğidir. Elbette zorlukları var ama bütün bu zorlukları aşmak, bu birliği oluşturmak durumundayız" dedi.

‘‘Önümüzdeki dönem dünya ticareti daha çok yerel paralarla yapılacak’’

Gelecekte yerel paralarla ticaretin artacağını ifade eden Aşan, ‘’Önümüzdeki dönem, dünya ticaretinin artık çok daha büyük bir kısmının yerel paralarla yapıldığı bir dönem olacak, bunun artık geri dönüşü yok. Yerel para ile ticaret konusunda liderleri, yöneticileri, karar alıcıları zorlamamız lazım’’ diye konuştu.

"Dijital para üzerine çalışıyoruz"

Aşan, "Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere Türk devletleri olarak hepimiz dijital para üzerine çalışıyoruz. Bu alan çok kolay birbirimizle bilgi paylaşabileceğimiz, belki de önümüzdeki 4 yılda bitirilmesi planlanan işi 3 yılda bitirebileceğimiz, ortak çalışma yapılabilecek bir alan. Burada bulunan Bankalar Birliği üyeleri ülkelerine dönüp, Merkez Bankaları'na bunu sunsun, böylece birliktelik için bir çalışma yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

Alpaslan Çakar: ‘‘Dijitalleşmenin ekonomik büyüme üzerinde etkileri oldu ve devam edecek’’

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada "Dijitalleşmenin ekonomik büyüme üzerinde halihazırda derin etkileri oldu ve olmaya devam edecek. Bu süreç, ekonomilerimizi, iş yapma biçimlerimizi, istihdamı ve ücretlerin yapısını, düzenlemeleri ve tüketici refahını olumlu yönde değiştirmekte, yaşam kalitesini iyileştirmektedir’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Finansal sektörün içinde ödeme kuruluşlarının, finteklerin, startupların payı her geçen gün artıyor’’

Türkiye’de bankaların teknolojik dönüşümü ile ilgili de konuşan Çakar, "Türkiye’de 1980’li yılların sonlarına doğru ilk ATM ile başladığımız teknolojiye dayalı yolculuk, 1997 yılında internet bankacılığı ile çok daha hızlı bir değişim gösterdi. Gelinen noktada Türkiye bankacılık sektöründe ana hizmet kanalı mobil bankacılık olmuştur. Finansal sektörün içinde ödeme kuruluşlarının, finteklerin, startupların payı her geçen gün artmaktadır. Bankacılık alanında da dijital dönüşüm, gelişen teknolojilerin yardımı ve finteklerle sağlanan “rekabetçilik” ile birlikte seviye atlayarak devam ediyor" dedi.

‘‘Ülkelerimiz arasında bir finansal teknoloji ekosisteminin oluşturulması için birlikte çalışmalıyız’’

Çakar, "Uluslararası alanda rekabetin hızla arttığını dikkate alırsak, ülkelerimiz arasında bir finansal teknoloji ekosisteminin oluşturulması için birlikte çalışmalıyız. Uygun saat dilimimiz, dilimiz, kültürümüz, coğrafyamız ve yeteneklerimiz var. Yeni fikirlerini hayata geçirmek, işlerini büyütmek ve geleceklerini coğrafyamızda geliştirmek için ülkelerimizi ve bölgemizi seçen yatırımcıları, küresel finansal teknolojiler alanında rekabete hazır ve güçlü tutmalıyız. Bu amaçla, finansal teknolojinin gelişmesi için düzenleme, girişim, araştırma, ürün ve hizmet geliştirme, yenilikçi ve rekabet yanlısı yaklaşımlarını desteklemek için iş birliklerini hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

