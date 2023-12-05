Siirt'te 3 aracın birbirine girdiği feci kazada, ölü ve yaralılar var!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatı kaybetti, 3 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Siirt'te 3 aracın birbirine girdiği feci kazada, ölü ve yaralılar var!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatı kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman Karayolunda sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç, 34 HIE 777 plakalı tır ve 34 ELB 754 plakalı otomobil kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 aracın birbirine girdiği feci kazada, ölü ve yaralılar var!
Kazada tır sürücüsü İslam İverendi (28), hayatını kaybetti. 3 yaralı Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Canlı Piyasa Takibi: Güncel Altın Fiyatları ve Dolar AnaliziCanlı Piyasa Takibi: Güncel Altın Fiyatları ve Dolar Analizi

Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!

Asgari ücrete zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette konuşulan son rakamlarAsgari ücrete zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette konuşulan son rakamlar

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'da sahte ilaç operasyonu! Binlerce ilacı piyasaya süreceklerdi!
Hatay'da sahte ilaç operasyonu! Binlerce ilacı piyasaya süreceklerdi!
Türkiye’nin ev sahipliğinde 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' devam ediyor
Türkiye’nin ev sahipliğinde 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' devam ediyor
Uyuşturucu tacirlerinin sakladığı maddeyi Daxo bakın nerede buldu!
Uyuşturucu tacirlerinin sakladığı maddeyi Daxo bakın nerede buldu!
Karın 1 metreyi bulduğu bölgelerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor!
Karın 1 metreyi bulduğu bölgelerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor!
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
İYİ Parti'nin ittifak kararından sonra CHP genel başkanı özgür özelden ilk açıklama geldi!
İYİ Parti'nin ittifak kararından sonra CHP genel başkanı özgür özelden ilk açıklama geldi!
Adalet Bakanı Tunç, açılış töreninde konuştu: "Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık"
Adalet Bakanı Tunç, açılış töreninde konuştu: "Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık"
Siirt'te 3 aracın birbirine girdiği feci kazada, ölü ve yaralılar var!
Siirt'te 3 aracın birbirine girdiği feci kazada, ölü ve yaralılar var!
Sancaktepe'de İşini yapan pompacıyı yere yatırıp öldüresiye dövdüler!
Sancaktepe'de İşini yapan pompacıyı yere yatırıp öldüresiye dövdüler!
Suç makinası saklandığı konteynırda böyle yakalandı!
Suç makinası saklandığı konteynırda böyle yakalandı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Asgari ücrete zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette konuşulan son rakamlar
Asgari ücrete zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette konuşulan son rakamlar
İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
Sosyal medyada canlı yayını açıp 'Şu an evimi yakıyorum' diyerek evini ateşe verdi
Sosyal medyada canlı yayını açıp 'Şu an evimi yakıyorum' diyerek evini ateşe verdi
Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!
Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'