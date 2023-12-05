Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!

Bangkok'un Huamark bölgesi itfaiye ekipleri, dün bir sokakta dev bir piton görüldüğü üzerine ihbar aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir sokakta yaklaşık 4 metrelik albino pitonu bulundu. Evcil olduğu öğrenilen piton sahibine teslim edildi.
Bangkok'un Huamark bölgesi itfaiye ekipleri, dün bir sokakta dev bir piton görüldüğü üzerine ihbar aldı.

4 METRELİK DEV PİTON EVCİL ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile uzman bir ekip tarafından kısa sürede yakalanan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanın, zehirsiz ve egzotik bir tür olan albino pitonu olduğu belirtildi.

Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!
Ekipler tarafından itfaiye merkezine getirilen ve oldukça sakin olduğu görülen pitonun evcil olduğunun anlaşılması üzerine sahibi aranmaya başlandı.

Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!

İtfaiye merkezinde yılanın boyutuna uygun bir kafes bulunamazken, dev yılan geceyi ekiplerin odasında geçirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları gören yılanın sahibi, bugün sabah saatlerinde itfaiye merkezine gelerek pitonu aldı.

Dünyanın en büyük yılan türlerinden biri olan albino pitonu, genellikle Afrika’da görülen bir tür olarak biliniyor. Kahverengi ve koyu renkte olması gereken albino pitonların genetik bir mutasyon sonucu derilerinin rengi pigmentasyon eksikliği nedeniyle beyaz veya sarımsı renkte oluyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' devam ediyorTürkiye’nin ev sahipliğinde 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' devam ediyor

Uyuşturucu tacirlerinin sakladığı maddeyi Daxo bakın nerede buldu!Uyuşturucu tacirlerinin sakladığı maddeyi Daxo bakın nerede buldu!

Karın 1 metreyi bulduğu bölgelerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor!Karın 1 metreyi bulduğu bölgelerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor!

Sancaktepe'de İşini yapan pompacıyı yere yatırıp öldüresiye dövdüler!Sancaktepe'de İşini yapan pompacıyı yere yatırıp öldüresiye dövdüler!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!
İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!
İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!
Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var!
Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var!
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
İYİ Parti'nin ittifak kararından sonra CHP genel başkanı özgür özelden ilk açıklama geldi!
İYİ Parti'nin ittifak kararından sonra CHP genel başkanı özgür özelden ilk açıklama geldi!
Adalet Bakanı Tunç, açılış töreninde konuştu: "Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık"
Adalet Bakanı Tunç, açılış töreninde konuştu: "Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık"
Hatay'da sahte ilaç operasyonu! Binlerce ilacı piyasaya süreceklerdi!
Hatay'da sahte ilaç operasyonu! Binlerce ilacı piyasaya süreceklerdi!
Nikol Paşinyan duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştı
Nikol Paşinyan duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştı
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Asgari ücrete zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette konuşulan son rakamlar
Asgari ücrete zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette konuşulan son rakamlar
İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!
İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!
Hindistan'da toplu katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Hindistan'da toplu katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'