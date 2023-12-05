Uyuşturucu tacirlerinin sakladığı maddeyi Daxo bakın nerede buldu!

Kars’ta uyuşturucu tacirleri bu kez uyuşturucu maddeyi kullandıkları otomobilin vites kutusuna sakladı. Vites kutusuna saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Daxo’ya takıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Narkotik ekiplerince kent merkezinde bir otomobile operasyon düzenlendi. Narkotik Dedektör Köpeği Daxo katılımıyla düzenlenen operasyonda yapılan aramada uyuşturucu tacirlerince otomobilin vites kutusuna saklanan Metamfetamin Daxo’ya takıldı.

Narkotik köpeği Daxo’nun tepki virdiği vites kurusunda yapılan aramada 30,32 gram Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak şüpheli V.Y. (37) ve Y.B. (28) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen V.Y. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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