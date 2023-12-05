Suç makinası saklandığı konteynırda böyle yakalandı!

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 18 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı jandarma ekipleri operasyonla yakaladı.

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Suç makinası saklandığı konteynırda böyle yakalandı!

Kilis’te 18 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı jandarma ekipleri operasyonla yakaladı.

SAKLANDIĞI KONTEYNIRDA YAKALANDI

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, silahla tehdit, büyükbaş hayvan hırsızlığı ve bunun gibi 18 Ayrı suçtan aranan firari F.Y. isimli şahıs Kilis Merkeze bağlı Acar kırsal mahallesinde yaşadığı konteynırda (JASAT) Jandarma Asayiş Komando Komutanlığı desteği ile yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Suç makinası saklandığı konteynırda böyle yakalandı!


Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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