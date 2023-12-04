Sosyal medyada canlı yayını açıp 'Şu an evimi yakıyorum' diyerek evini ateşe verdi

Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.'nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Tüm izleyenlere benden gelsin"

Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında, "Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum" ifadelerini kuallanıyor.

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