İYİ Parti genel idare kurulu CHP'nin yerel seçimler iş birliği teklifine oy çokluğu ile hayır dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre İYİ Parti, yerel seçimlerde iş birliğine 'Hayır' kararı çıktı.
KARAR 35'E 14 OY İLE ALINDI
CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "İYİ Parti Genel Kurulu kararını verdi ve CHP ile ittifak konusunda hayır cevabı çıktı. Sandıktan 35 hayır, 15 evet oyu çıktı. Meral Akşener toplantı öncesi bir araya gelmişti. " dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)