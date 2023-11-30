CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki parti liderinin görüşmesi sürüyor.
11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!
Korku dolu anlar! Kepçe operatörü o durumu hesaba katamadı, biranda kendini derenin ortasında buldu!
Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)