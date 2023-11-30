Korku dolu anlar! Kepçe operatörü o durumu hesaba katamadı, biranda kendini derenin ortasında buldu!

Görenleri şaşkına uğratan görüntüler Bursa'nı Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ndeki Deli Çay deresinde kaydedildi.

YAĞIŞLARIN DİNMESİYLE İŞE KOYULMUŞTU

Bursa'da aralıklarla etkili olan yağış ve Uludağ'dan eriyen kar suları, derelerin debisinin yükselmesine sebep oldu. Deli Çay deresinde ıslah çalışması yapan kepçe operatörü ise, yağışların dinmesiyle çalışmalarını sürdürmek istedi.

BİR ANDA KENDİSİNİ DERENİN ORTASINDA BULDU

Ancak yağışlarla birlikte ıslanan toprağı hesaba katamadı. Derenin debisinin yükselmesi, altındaki toprağında yumuşamasıyla biranda kendini derenin ortasında bulan kepçe operatörü neye yapacağını şaşırdı. İş makinesinin de durmasıyla kepçenin üzerine çıkan operatör, şaşkın bakışlar altında kurtarılmayı bekledi.

AYAĞI BİLE ISLANMADAN KURTARILDI

Aynı derede çalışan bir başka iş makinesinin kepçesini uzatmasıyla ayağı bile ıslanmadan kurtulan operatör, çevredekilere de derin bir nefes aldırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de olaya müdahale etmeden döndü.

"ALLAH KORUDU"

Büyük bir şans eseri kurtulduğunu belirten çevredeki vatandaşlar ise, "Nasıl olduysa biranda derenin ortasında kaldı. Sonra iş makinesinin üzerine çıktı. Başka bir kepçe yardımı ile yara almadan kurtuldu. Allah korudu. Ya iş makinesi devrilseydi. Sulara gömülür giderdi" diye konuştu.