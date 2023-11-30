Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!

Bursa’da Uludağ'dan gelen kar sularının aktığı Deli Çay deresinde ıslah çalışması yapan kepçe, sağanak yağış sebebiyle yükselen sulara kapıldı. Derenin ortasında mahsur kalan kepçe operatörünün kurtarılma anı saniye saniye kaydedildi.

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Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!

Bursa’da Uludağ'dan gelen kar sularının aktığı Deli Çay deresinde ıslah çalışması yapan kepçe, sağanak yağış sebebiyle yükselen sulara kapıldı. Derenin ortasında mahsur kalan kepçe operatörünün kurtarılma anı saniye saniye kaydedildi. Kepçe operatörü başka bir kepçe yardımıyla sağlıklı olarak kurtarıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi Deli Çay deresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Aralıklarla etkili olan yağış ve Uludağ’dan eriyen kar suları, derelerin debisinin yükselmesine sebep oldu. Deli Çay deresinde ıslah çalışması yapan kepçe operatörü ise, yağışların dinmesiyle çalışmalarını sürdürmek istedi. Ancak yağışlarla birlikte ıslanan toprağı hesaba katamadı.

Derenin debisinin yükselmesi, altındaki toprağında yumuşamasıyla biranda kendini derenin ortasında bulan kepçe operatörü neye yapacağını şaşırdı. İş makinesinin de durmasıyla kepçenin üzerine çıkan operatör, şaşkın bakışlar altında kurtarılmayı bekledi.

Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!

Aynı derede çalışan bir başka iş makinesinin kepçesini uzatmasıyla ayağı bile ıslanmadan kurtulan operatör, çevredekilere de derin bir nefes aldırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de olaya müdahale etmeden döndü. Büyük bir şans eseri kurtulduğunu belirten çevredeki vatandaşlar ise, “Nasıl olduysa biranda derenin ortasında kaldı. Sonra iş makinesinin üzerine çıktı. Başka bir kepçe yardımı ile yara almadan kurtuldu. Allah korudu. Ya iş makinesi devrilseydi. Sulara gömülür giderdi” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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