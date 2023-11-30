Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçtan yola dökülen molozları temizlemek için olay yerine karayolları ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yapıldığı esnada 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

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Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçtan yola dökülen molozları temizlemek için olay yerine karayolları ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yapıldığı esnada 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan kamyonette bulunan molozlar yola döküldü. İhbar üzerine yolda temizleme çalışması yapmak için bölgeye Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyeye ait kamyonet ve minibüs gönderildi. Ekipler, yola ışıklandırma koyarak temizlik çalışmasına başladı.

Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!

Bu esnada karayolları ve büyükşehir belediyesine ait araçlara 2 otomobil ile minibüs çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 61 NK 518 plakalı otomobildeki 3 kişi ile belediyeye ait kamyonetteki 2 personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulansa hastaneye kaldırdı. 61 NK 518 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Tuğral, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Muhammet Tuğral'ın kullandığı otomobil kaza sebebiyle hurdaya dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan karayolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrardan trafik akışına açıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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