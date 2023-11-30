Kızını durakta bekleyen kadını eski dünürü başından vurdu!

Arnavutköy’de dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı.

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Kızını durakta bekleyen kadını eski dünürü başından vurdu!

Arnavutköy’de 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi ve babası birbirini suçlamıştı. İki aile arasında uzun süredir devam eden tartışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı. Korkunç saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Dünürü tarafından saldırıya uğrayan Ayten Gülerce’nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde gerçekleşti. 2021 yılında dini nikahlı eşinin kayıp başvurusunun ardından bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümü ile ilgili dini nikahlı eşi kayınbabasını suçlarken, ölen kişinin babası da gelinini suçladı. Sır dolu soruşturma devam ederken taraflar televizyon programlarına çıkarak yüzleşti.

Kızını durakta bekleyen kadını eski dünürü başından vurdu!

Olayın ardından husumetleri devam eden taraflar Aykut Avşar’ın ölüm yıl dönümünde tekrar karşı karşıya geldi. Aykut Avşar’ın babası Zeki Avşar akşam saatlerinde işten gelecek olan kızını bekleyen Ayten Gülerce’ye beklediği İETT durağında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefinde olan kadın yoldan geçen bir minibüs ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Kızını durakta bekleyen kadını eski dünürü başından vurdu!

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Kan dolduran saldırı olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Zeki Avşar’ın durakta bekleyen Ayten Gülerce’nin önüne geldiği ve kısa süre sonra arkasında sakladığı silahı kadına doğrultarak 2 el ateşlediği görüldü. Saldırı sonrasında Avşar olay yerinden koşarak uzaklaşırken yere yığılan Gülerce vatandaşların yardımıyla yolda geçen bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı.

Annesinin yanına geldiği esnada saldırıyı öğrendi

Kendisini durakta bekleyen annesinin yanına gelmek için durağa doğru yaklaşan Bahar Gülerce saldırıyı öğrendiği esnada panik halinde hastaneye koştu. Bahar Gülerce’nin saldırıyı öğrendikten sonra telefonda konuştuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Yaşam mücadelesi devam ederken, saldırgan aranıyor
Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce’nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan Zeki Avşar polis tarafından her yerde aranıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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