11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!

Elazığ'da iddiaya göre hırsızlıktan 60 suç kaydı olan 11 yaşındaki çocuk, esnafın korkulu rüyası haline geldi. Küçük hırsızın girdiği iş yerinde baklava yediği ve yaş pasta paketlediği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!

Elazığ'da iddiaya göre hırsızlıktan 60 suç kaydı olan 11 yaşındaki çocuk, esnafın korkulu rüyası haline geldi. Küçük hırsızın girdiği iş yerinde baklava yediği ve yaş pasta paketlediği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık olayı, merkez Rüstempaşa Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerindeki bir pastanede meydana geldi.

11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşında olduğu öğrenilen S.Y., iki gün arayla kimsenin olmadığı vakitte pastaneye girdi. İlkinde kasadan para ve yaş pasta alarak kayıplara karışan çocuk, iki gün sonra yine geldi. Kasada para bulamayan S.Y., eline aldığı spatula ile kendine iki paket baklava hazırlarken pastane sahibine yakalandı.

11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!

İş yerinden çıkartılan ve bilgileri alınan küçük hırsızın iddiaya göre 60'a yakın suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun işletmeye girdiği, kasadan para aldığı, baklava yediği ve yaş pasta paketlediği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Biz tedbirimizi aldık ve kasada para bırakmadık"

İşletmesinde iki defa hırsızlık olayı yaşandığını aktaran Akif İkiz, “Bizim işletmeye üç defadır giriyor. 23 senedir burada esnafım, daha önceden bu tür şeyler yaşanmadı. Geldiğinde cam aparatlarını kırarak içeri gidiyor. İlk başta kasaya yöneliyor ve oradaki bozuk paraları alıyor. Ardından yaş pastaya yöneliyor ve pastayı paketleyip götürüyor. İki gün sonra tekrar aynı şekilde bu sefer kapının sol tarafından dükkana giriyor. Biz tedbirimizi aldık ve kasada para bırakmadık. Para bulamayınca soğuk baklavaya yöneliyor ve iki paket yapıyor. Benim çocuğum da fark ediyor. Orada çocuğu yakalıyorlar ve kim olduğunu öğrendik. Çocuk 11 yaşında, 60 tane suç dosyası var. Bu 18 yaşına gelene kadar acaba kaç tane suç işleyecek. Buna en azından bu hırsızların yaşı ne olursa olsun caydırıcı kanun gelsin ki biz esnaf olarak rahat nefes alalım. Biz artık tedirginiz, çünkü bu tür vakalarla karşılaştığımız için artık evimizde de rahat uyuyamıyoruz. Bundan önce kepenk kapatmıyorduk, kepenkçiyi çağırdık” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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