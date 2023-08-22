İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim resti! ''seçimler 81 il ve ilçede tek başımıza gireceğiz''

Şehit yakınına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Partili Lütfü Türkkan, yerel seçimlerde CHP ile ortak aday çıkarmak istemediklerini ve tüm illerde kendi adaylarıyla seçime girmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhalefetin aldığı hezimetin ardından CHP'de değişim tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de de yerel seçimler için izlenecek yol haritası tartışılmaya devam ediyor.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE YEREL SEÇİM RESTİ

İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planı yaptığı bilinirken partinin "küfürbaz vekili" olarak tanınan Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kocaeli Miiletvekili Türkkan, yerel seçimlerde eski ittifak ortağı CHP'ye meydan okudu.

"TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRMENİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

2024 yılında gerçekleşek yerel seçimler için 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini belirten Türkkan, "Bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başımıza seçime girmenin doğru olacağını düşünüyorum." dedi.

"SEÇMEN TABANINDA BU GÖRÜŞ HAKİM"

Parti içinde tek başına seçimlere girilmesi gerektiği görüşünün hakim olduğuna dikkat çeken Türkkan, şunları kaydetti:

"Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti.

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"DAHA DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum."

İYİ PARTİ-CHP ARASINDA KARŞILIKLI YEREL SEÇİM RESTİ

CHP'li Gürsel Tekin'in "İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" sözleri muhalefet cehphesinde yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurgulamıştı.

Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim" şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj vermişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirterek CHP'ye "Bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulunmuştu.

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