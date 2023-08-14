MHP ve CHP'den teklif alan İYİ Parti 3'e bölündü, Fikir ayrılığı zirve yaptı

14-28 Mayıs seçimlerinden ağır yaralı çıkan, bu süreçte Yavuz Ağıralioğlu, Aytun Çıray ve Ahat Andican gibi birçok önemli ismini kaybeden İYİ Parti'de yerel seçimlere yönelik değerlendirmeler sürüyor.

3-6 Mart krizinde Kılıçdaroğlu'nun fondaş medyası tarafından linç edilen Akşener, bu olayın ardından CHP'nin HDP ile kol kola girmesi, devamında ise Zafer Partisi'ne kapalı kapılar ardında bakanlıklar verilmesi sebebiyle büyük rahatsızlık yaşamıştı.

Partisinin kurultayında en büyük pişmanlığının "CHP'den 15 vekil istemek" olduğunu itiraf eden Akşener, bunun kendilerine "kuyruk siyasetine" mal olduğunu da açık açık söylemişti.

PARTİDE 3 FARKLI GÖRÜŞ HAKİM

Son seçim sürecinde yaşanan krizlerin ardından parti içinde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin arttığı bilinirken, yerel seçimlere yönelik ise 3 farklı görüş ön plana çıktı.

Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere "hiçbir ittifaka dahil olmadan" girmeyi savunduğu bildirildi. Özellikle hükümete muhalif isimlerin ise yeniden CHP ile kol kola girmek istediği, bu sayede pazarlık güçlerinin 2019'a kıyasla daha fazla olacağını dillendirdiği belirtiliyor.

Milliyetçi kimliğe sahip bazı isimlerin ise Cumhur İttifakı'na katılarak "yeni bir yol haritası çizmek" üzerine tutum takındığı öne sürüldü.

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GÖZLER 26 AĞUSTOS'TA

Kısa süre önce gündemi sarsan açıklamalar yapan İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması gerektiğini savunmuş ve bunu parti içinden birçok siyasinin istediğini vurgulamıştı.

Partinin eski isimlerinden Aytun Çıray da yaptığı açıklamada bu sözleri destekleyerek, "İYİ Parti'de bir grup AK Parti-MHP ile işbirliğini savunuyor" demişti.

BAHÇELİ'NİN "İTTİFAK" ÇAĞRISINA NET BİR YANIT VERMEKTEN KAÇINDILAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ittifak" çağrısına net bir yanıt vermekten kaçınan ve ucu açık cümleler kuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "millete kulak vereceklerine" yönelik mesajıyla dikkat çekmişti.

Hem CHP hem de MHP'nin ittifak davetine ilişkin Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta birinci ağızdan daha kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

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