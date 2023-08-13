Terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'dan bir skandal paylaşım daha!

Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin güzellemeler yapan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez 'topluma yönelik algı' operasyonu peşine düştü.

Yanardağ, "Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1'e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

BEBK KATİLİNE METHİYELER DÜZDÜ

CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal ifadeler kullanmıştı.

'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.

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