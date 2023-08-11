Devlet Bahçeli'nin gelin yerel iktidarda komşu olalım çağrısına İYİ Parti'den cevap geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yaklaşan yerel seçimler için çağrı yaparak "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" diyerek İYİ Parti'ye çağrıda bulunmuştu, İYİ Partiden Devlet bahçelinin çağrısına cevap geldi.

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Devlet Bahçeli'nin gelin yerel iktidarda komşu olalım çağrısına İYİ Parti'den cevap geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'yi davet ederek, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan geldi.

Devlet Bahçeli'nin gelin yerel iktidarda komşu olalım çağrısına İYİ Parti'den cevap geldi
"DEVLET BEY BİR ÜÇÜNCÜ YOL ÇAĞRISI YAPIYORSA"

Tamga Türk'e konuşan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi.

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