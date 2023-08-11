Devlet Bahçeli'nin gelin yerel iktidarda komşu olalım çağrısına İYİ Parti'den cevap geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'yi davet ederek, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.
Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan geldi.
"DEVLET BEY BİR ÜÇÜNCÜ YOL ÇAĞRISI YAPIYORSA"
Tamga Türk'e konuşan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi.
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