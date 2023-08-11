Tamer Karadağlı gündem oldu! Ünlü oyuncu Resmi gazetede atananlar listesinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tariihnde Ankara'da dünyaya geldi. Azeri kökenli olan ailesi Kars Sarıkamışlı'dır. İlkokul öncesinde ailesi ABD'ye yerleşen oyuncu, Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra ABD'ye döndü. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı senelerde Akün Sineması'nda uzun zaman geçiriyordu. Diğer yandan da lisede seslendirme sanatına başladı. Ardından Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Tamer Karadağlı, ilk filmini 1993 yılında çekti. Ferhunde Hanımlar dizisiyle üne kavuştu. Çeşitli ünlü ismin seslendirmesini de yapan oyuncu, yine oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında evlendi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunuyor. Çift 2007 yılında ayrıldı. Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk rolüne hayat verdi.

İbrahim Tatlıses evlilikte rekora koşuyor! Sevenlerine yeni evliliğin müjdesini verdi

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür oldu

Vergi sistemi sil baştan! Ekonomide vergi reformu: İlk detaylar belli oldu

Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 11 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları

Isparta'da toplu katliam! 4 arkadaşını gözünü kırpmadan av tüfeğiyle öldürdü

İkinci el otomobilde ibre tersine döndü! Fırsatçılar kara kara düşünüyor

Bu gün hava nasıl olacak? 11 Ağustos Cuma hava durumu

Türkiye sallanıyor! Diyarbakır'ın sonra bir deprem de Antalya'da