Refüjü aştı karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

100 Karayolu Döngelli mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada araç refüjü geçip karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurda yığınına döndü.

YAYINLAMA
Google News
Refüjü aştı karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

100 Karayolu Döngelli mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada araç refüjü geçip karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurda yığınına döndü.

Trafik kazası D-100 Karayolu Çilimli ilçesi Döngelli köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Eray D. idaresindeki 22 AR 240 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz belli olmayan 81 DG 606 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören ve durmak isteyen Arif Ş. idaresindeki 53 DR 968 otomobilde yolun yağışlı ve kaygan olması neticesinde spin atarak arka kısmıyla araçlara çarptı.

Refüjü aştı karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdılar. Trafik kazasında hurda yığına dönen araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Denize girecekler dikkat! Sakarya’da denize girmek yasaklandıDenize girecekler dikkat! Sakarya’da denize girmek yasaklandı

Sünnet hakkında bilinmesi gerekenleri, uzman doktor açıkladıSünnet hakkında bilinmesi gerekenleri, uzman doktor açıkladı

Bu uygulama mucize yaratıyor! "Tıbbi çamur" ile ağrılardan kurtulmak mümkünBu uygulama mucize yaratıyor! "Tıbbi çamur" ile ağrılardan kurtulmak mümkün

Tamer Karadağlı gündem oldu! Ünlü oyuncu Resmi gazetede atananlar listesinde!Tamer Karadağlı gündem oldu! Ünlü oyuncu Resmi gazetede atananlar listesinde!

İbrahim Tatlıses evlilikte rekora koşuyor! Sevenlerine yeni evliliğin müjdesini verdiİbrahim Tatlıses evlilikte rekora koşuyor! Sevenlerine yeni evliliğin müjdesini verdi

Resmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür olduResmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür oldu

Vergi sistemi sil baştan! Ekonomide vergi reformu: İlk detaylar belli olduVergi sistemi sil baştan! Ekonomide vergi reformu: İlk detaylar belli oldu

Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 11 Ağustos Cuma güncel altın fiyatlarıAltın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 11 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları

Isparta'da toplu katliam! 4 arkadaşını gözünü kırpmadan av tüfeğiyle öldürdüIsparta'da toplu katliam! 4 arkadaşını gözünü kırpmadan av tüfeğiyle öldürdü

İkinci el otomobilde ibre tersine döndü! Fırsatçılar kara kara düşünüyorİkinci el otomobilde ibre tersine döndü! Fırsatçılar kara kara düşünüyor

Bu gün hava nasıl olacak? 11 Ağustos Cuma hava durumuBu gün hava nasıl olacak? 11 Ağustos Cuma hava durumu

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Uyanık bankacının dikkati 73 yaşındaki amcayı dolandırılmaktan son anda kurtardı!
Uyanık bankacının dikkati 73 yaşındaki amcayı dolandırılmaktan son anda kurtardı!
Isparta’da dünür katliamı! 4 kişiyi öldürdü, teslim oldu
Isparta’da dünür katliamı! 4 kişiyi öldürdü, teslim oldu
Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi
Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi
Son Haberler
Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!
Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
Ev hayali kuranlara güzel haber! Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu!
Ev hayali kuranlara güzel haber! Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu!
Kalıp ustası son iş gününde inşaatın 12. katından düşerek hayatını kaybetti!
Kalıp ustası son iş gününde inşaatın 12. katından düşerek hayatını kaybetti!
Kenevir bahçesine jandarma operasyonu! Baskında 3 kişi gözaltına alındı
Kenevir bahçesine jandarma operasyonu! Baskında 3 kişi gözaltına alındı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Çok Okunanlar
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
Resmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür oldu
Resmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür oldu
Ev hayali kuranlara güzel haber! Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu!
Ev hayali kuranlara güzel haber! Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay’dan sevindiren haber! Göçükte kalan son işçi de kurtarıldı
Hatay’dan sevindiren haber! Göçükte kalan son işçi de kurtarıldı
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu! 53 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu! 53 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Yorumlananlar
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!