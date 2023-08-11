Bu uygulama mucize yaratıyor! "Tıbbi çamur" ile ağrılardan kurtulmak mümkün

Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde uygulanan çamur tedavisi ile hastalar, kireçlenme, eklem rahatsızlığı, fıtık ve romatizma gibi hastalıklardan kaynaklı ağrılarına şifa buluyor.

KAS AĞRISI ÇEKEN HASTALARA UYGULANIYOR

Hastaneye özel olarak Afyonkarahisar'dan getirilen "peloid" adlı tıbbi çamur, boyun, bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan ve kas ağrısı çeken hastalara uygulanıyor. İlk olarak tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji hekimi tarafından tedavinin amacına göre çamurun sıcaklık derecesi, uygulama bölgesi ve uygulama biçimi belirleniyor. 40-45 derece arasında özel olarak ısıtılan çamur, ardından 1-2 santimetrelik bir tabaka halinde hastanın belirlenen bölgesine sürülüyor. 10 ila 15 seans boyunca rahatsızlık duyulan bölgeye çamurun uygulandığı hastalar, 30 dakika istirahat ettikten sonra o bölge temizlenerek hastaneden ayrılıyor.

Çamurun kalsiyum, sodyum, sülfat, klorür gibi zengin mineraller içerdiğini ifade eden Fizyoterapist Müzeyyen Kaya, kremsi yapısı sayesinde deriden kolayca emilebildiğini söyledi. Yapılan çalışmalarda çamurun ağrı kesici, iltihap önleyici, kas gevşetici ve esneklik kazandırıcı özelliğinin görüldüğünün altını çizen Kaya, "Tıbbi çamurumuz; kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kronik ağrı durumları, romatizmal hastalıklar, ankilozan spondilit, eklem hastalıkları, omurganın dejeneretif hastalıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı tedavisi, osteoporoz, fibromiyalji sendromu, spor yaralanmalarının yanı sıra nörolojik hastalıklar sonrası rehabilitasyon amacıyla da kullanılabilir. Günümüzde giderek artan hasta talebi, hasta tedavilerinde görünen olumlu sonuçlar ve hasta memnuniyeti çamur ünitelerinin giderek yaygınlaşacağını göstermektedir" dedi.

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EVLİ ÇİFTİN AĞRILARI DİNDİ

Bir süredir bel ve ayak ağrısından şikayet ettiğini belirten 61 yaşındaki Fitnet Eser, ilk seansta çamur tedavisinden fayda gördüğünü söyledi. Ağrılarından dolayı daha önce dizlerini bükemediğini anlatan Eser, "Şu an rahatlıkla dizlerimi bükebiliyorum. Belimden aşağı ağrılarım yok oldu. Henüz bir seans tedavi aldım fakat faydasını gördüm. Bütün hastane personelinden Allah razı olsun" dedi.

40 sene inşaatçılık yaptığını belirten 68 yaşındaki Mustafa Eser ise, bundan dolayı son 13 yıldır dizlerinde kireçlenme oluştuğunu söyledi. Ayaklarında daha önceden ağrı ve kasılmalar olduğunu, bu sebeple günlük yaşamda zorlandığını ifade eden Eser, "Ayaklarımın açılıp kapanmasında zorluk yaşadığım için sofrada bile oturup yemek yiyemiyordum. Burada 15 gündür çamur tedavisi alıyorum, ayaklarım bayağı rahatlamış hissediyorum. Şu an ayaklarımı istediğim gibi açıp kapatabiliyorum" diye konuştu.

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