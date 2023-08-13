Eski ABD'li yetkiliden sözde Ermeni soykırımını bu sözlerle çürüttü

Özellikle batılı devletler ve ABD yıllardır sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye'yi hedef alıp köşeye sıkıştırmak için hep fırsat kullandılar. Eski ABD Başkanı'nın hukuk danışmanından bu iddiaları tamamen çürüten ve çöpe atan bir açıklama geldi

YAYINLAMA
Google News
Eski ABD'li yetkiliden sözde Ermeni soykırımını bu sözlerle çürüttü

Merkezi Washington'da bulunan bir hukuk firmasının kurucusu olan, birçok Amerikan muhafazakar düşünce kuruluşunda uluslararası hukuk uzmanı olarak görev yapan Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Adalet Bakanlığı Müşavirliği yapan anayasa hukukçusu Bruce Fein, "Birinci Dünya Savaşı'nın tüm aktörleri arşivlerini açtı. Arşivleri sadece Ermenistan açmadı. Bu durum şu çıkarıma yol açıyor: Ne saklıyorsun Ermenistan?" diyerek sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını çürüttü.

"ERMENİLER OSMANLI'DAN AYRILIP SİYASİ BAĞIMSIZLIK ELDE ETME PEŞİNE DÜŞTÜLER"

Fein, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"İşlendiği zaman suç sayılmayan fiiller geçmişe dönük olarak suç sayılamaz. Bu evrensel hukuk ilkesidir. Soykırım kavramı 1943'e kadar, yani 1915'ten onlarca yıl sonra bile icat edilmemişti. Osmanlı vatandaşı Ermeniler 1915'te ayaklandılar. Oysa bir sadakat borçları vardı ama Osmanlı'dan ayrılıp siyasi bağımsızlık elde etme peşine düştüler. Siyasi bir amaç için ayrılmak istediler. Bunun yol açtığı ölümler tanım gereği soykırım değildi."

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AKTÖRLERİ ARASINDA BİR TEK ERMENİSTAN ARŞİVİNİ GİZLİ TUTUYOR"

Fein, "Ermeni iddialarını şüpheli kılan sebeplerden biri, Birinci Dünya Savaşları'nın tüm aktörleri arasında arşivlerini açmayı reddeden tek ülkenin Ermenistan olmasıdır. Türkiye açtı, Fransa açtı, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD... Arşivlerini bir tek Ermenistan gizli tutuyor. Mevcut durum doğal olarak şu çıkarıma yol açar: Ne saklıyorsun?" dedi.

Eski ABD'li yetkiliden sözde Ermeni soykırımını bu sözlerle çürüttü

"MAĞDUR OLDUĞUNUZA BU KADAR İNANIYORSANIZ BELGELERİ PAYLAŞMANIZ GEREKMİYOR MU?"

Ermenistan'ın mağduriyetini kanıtlaması için bile belgelerini herkesle paylaşması gerektiğini fakat bunu yapmadığı belirten Fein, "Mağdur olduğunuza bu kadar inanıyorsanız eldeki belgeleri herkesle paylaşmanız gerekmiyor mu? Türkiye aleyhine delil bulmak için bile bunu yapmanız lazım; ama hayır, yapmıyorlar." diyerek konuştu.

FEİN DAHA ÖNCEKİ BİR AÇIKLAMASINDA 'ERMENİLER ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALIR' DEMİŞTİ

Osmanlı Devleti'nde bütün etnik ve dini azınlıkların Türklerle eşit hakka sahip olduğunu kaydeden Fein, şu ifadeleri kullandı:

"Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler, Osmanlıda üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlının düşmanlarına katıldılar. Ermeniler, Kafkasya cephesinde Osmanlıya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı, Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti. Bu arşivler açılırsa bütün gerçeklerin açığa çıkacağını düşünüyorum. İşte o zaman Ermeniler, tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek mecburiyetinde kalırlar."

Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladıRusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Afrika, ABD ve Batı ülkelerini kovdu, Yeni gözde TürkiyeAfrika, ABD ve Batı ülkelerini kovdu, Yeni gözde Türkiye

Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı
Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı
Afrika, ABD ve Batı ülkelerini kovdu, Yeni gözde Türkiye
Afrika, ABD ve Batı ülkelerini kovdu, Yeni gözde Türkiye
Polonya’da 250 kiloluk bomba alarmı! 14 bin kişi riskli alandan tahliye edildi
Polonya’da 250 kiloluk bomba alarmı! 14 bin kişi riskli alandan tahliye edildi
Hawaii cehennemi yaşıyor! Orman yangınlarındaki can kaybı 53'e yükseldi
Hawaii cehennemi yaşıyor! Orman yangınlarındaki can kaybı 53'e yükseldi
Son Haberler
Gökyüzü tutkunları Yılın en etkileyici doğa olayı Meteor yağmurunu izlemek için sıraya girdiler
Gökyüzü tutkunları Yılın en etkileyici doğa olayı Meteor yağmurunu izlemek için sıraya girdiler
Eski ABD'li yetkiliden sözde Ermeni soykırımını bu sözlerle çürüttü
Eski ABD'li yetkiliden sözde Ermeni soykırımını bu sözlerle çürüttü
Askıda ekmekte dijitalleşti "Ekmekcell" geliyor, İşte detaylar
Askıda ekmekte dijitalleşti "Ekmekcell" geliyor, İşte detaylar
Motorine gelen art arda zamlardan sonra şimdi benzine zam geliyor, Salı gününden itibaren geçerli olacak
Motorine gelen art arda zamlardan sonra şimdi benzine zam geliyor, Salı gününden itibaren geçerli olacak
Türkiye'nin en güçlü silahı SİPER düşmana göz açtırmayacak!
Türkiye'nin en güçlü silahı SİPER düşmana göz açtırmayacak!
Yunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak
Yunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak
Çok Okunanlar
Mısır püskülünü sakın çöpe atmayın! Bakın nelere faydası var? Duyunca sizde inanamayacaksınız!
Mısır püskülünü sakın çöpe atmayın! Bakın nelere faydası var? Duyunca sizde inanamayacaksınız!
Gökyüzü tutkunları Yılın en etkileyici doğa olayı Meteor yağmurunu izlemek için sıraya girdiler
Gökyüzü tutkunları Yılın en etkileyici doğa olayı Meteor yağmurunu izlemek için sıraya girdiler
Askıda ekmekte dijitalleşti "Ekmekcell" geliyor, İşte detaylar
Askıda ekmekte dijitalleşti "Ekmekcell" geliyor, İşte detaylar
Motorine gelen art arda zamlardan sonra şimdi benzine zam geliyor, Salı gününden itibaren geçerli olacak
Motorine gelen art arda zamlardan sonra şimdi benzine zam geliyor, Salı gününden itibaren geçerli olacak
Esad'dan küstah açıklama: Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler
Esad'dan küstah açıklama: Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler
Almanya dil şartsız 2 milyon işçi alacak!
Almanya dil şartsız 2 milyon işçi alacak!
Yorumlananlar
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!