Eski ABD'li yetkiliden sözde Ermeni soykırımını bu sözlerle çürüttü

Merkezi Washington'da bulunan bir hukuk firmasının kurucusu olan, birçok Amerikan muhafazakar düşünce kuruluşunda uluslararası hukuk uzmanı olarak görev yapan Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Adalet Bakanlığı Müşavirliği yapan anayasa hukukçusu Bruce Fein, "Birinci Dünya Savaşı'nın tüm aktörleri arşivlerini açtı. Arşivleri sadece Ermenistan açmadı. Bu durum şu çıkarıma yol açıyor: Ne saklıyorsun Ermenistan?" diyerek sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını çürüttü.

"ERMENİLER OSMANLI'DAN AYRILIP SİYASİ BAĞIMSIZLIK ELDE ETME PEŞİNE DÜŞTÜLER"

Fein, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"İşlendiği zaman suç sayılmayan fiiller geçmişe dönük olarak suç sayılamaz. Bu evrensel hukuk ilkesidir. Soykırım kavramı 1943'e kadar, yani 1915'ten onlarca yıl sonra bile icat edilmemişti. Osmanlı vatandaşı Ermeniler 1915'te ayaklandılar. Oysa bir sadakat borçları vardı ama Osmanlı'dan ayrılıp siyasi bağımsızlık elde etme peşine düştüler. Siyasi bir amaç için ayrılmak istediler. Bunun yol açtığı ölümler tanım gereği soykırım değildi."

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AKTÖRLERİ ARASINDA BİR TEK ERMENİSTAN ARŞİVİNİ GİZLİ TUTUYOR"

Fein, "Ermeni iddialarını şüpheli kılan sebeplerden biri, Birinci Dünya Savaşları'nın tüm aktörleri arasında arşivlerini açmayı reddeden tek ülkenin Ermenistan olmasıdır. Türkiye açtı, Fransa açtı, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD... Arşivlerini bir tek Ermenistan gizli tutuyor. Mevcut durum doğal olarak şu çıkarıma yol açar: Ne saklıyorsun?" dedi.

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"MAĞDUR OLDUĞUNUZA BU KADAR İNANIYORSANIZ BELGELERİ PAYLAŞMANIZ GEREKMİYOR MU?"

Ermenistan'ın mağduriyetini kanıtlaması için bile belgelerini herkesle paylaşması gerektiğini fakat bunu yapmadığı belirten Fein, "Mağdur olduğunuza bu kadar inanıyorsanız eldeki belgeleri herkesle paylaşmanız gerekmiyor mu? Türkiye aleyhine delil bulmak için bile bunu yapmanız lazım; ama hayır, yapmıyorlar." diyerek konuştu.

FEİN DAHA ÖNCEKİ BİR AÇIKLAMASINDA 'ERMENİLER ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALIR' DEMİŞTİ

Osmanlı Devleti'nde bütün etnik ve dini azınlıkların Türklerle eşit hakka sahip olduğunu kaydeden Fein, şu ifadeleri kullandı:

"Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler, Osmanlıda üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlının düşmanlarına katıldılar. Ermeniler, Kafkasya cephesinde Osmanlıya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı, Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti. Bu arşivler açılırsa bütün gerçeklerin açığa çıkacağını düşünüyorum. İşte o zaman Ermeniler, tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek mecburiyetinde kalırlar."

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