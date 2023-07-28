İYİ Partili vekilden bomba cumhur ittifakı açıklaması: AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimler öncesinde çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

CHP ile ittifaka kesinlikle karşı çıktığını belirten Hatipoğlu, "İYİ Parti, AK Parti ve MHP ittifakı olabilir" dedi. CHP'nin seçim döneminde aleyhlerinde çalıştığını savunan Hatipoğlu, gerekirse kendisinin büyükşehir belediye başkan adayı olabileceğini ifade etti.

Gazeteciler Soner Yüksel, Cihan Yıldırım, Soner Uçak ve Nur Öven ile bir araya gelen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun açıklamaları Eskişehir Haber Ajansı'nda yer aldı.

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Eskişehir'de AK Parti'nin seçim çalışmalarına şimdiden başladığını ve iddia ortaya koyduğunu vurgulayan Hatipoğlu, kentte yarışın AK Parti ile CHP arasında geçeceğini kaydetti.

İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yüzünden büyük sıkıntı yaşadığını belirten Hatipoğlu, "En büyük zararı biz gördük. Bizim 44 vekilimiz var. En son yaptığımız toplantıda tüm vekiller yerel seçimler için CHP ile birlikte olma taraftarı olmadığını dile getirdi. Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle. Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" dedi.

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Hatipoğlu ayrıca, İYİ Parti'nin sol bir partiyle ittifak yapmasını da doğru bulmadığını belirterek, partisinin bütün il ve ilçelerde kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.

"CHP SEÇİM DÖNEMİNDE BİZİM ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

CHP'nin seçim döneminde İYİ Parti aleyhine çalıştığını belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İlla ittifak yapacaksak bir ittifak yapma ihtiyacı olacaksa kesinlikle sağ partilerle ittifak olmalı. Biz sol partilere oy veren, sol tandanslı kimse yok ki bizim aramızda. Zaten tabanımız sağ tandanslı… Eskişehir’de CHP’nin bize karşı nobran bir tavrı var. İYİ Parti Adayı olarak bunu genel seçimlerde fark ettim. Seçim döneminde tamamen bizim aleyhimize çalıştı. CHP’liler bizim için “Zaten çıkaramıyorlar, oyunuzu bize verin” dedi. Onun için bizim bir ortaklık yapma ihtimalimiz yok."

"CHP’NİN ESKİŞEHİR’DE ŞANSI SIFIR"

İYİ Parti'nin iyi bir aday çıkarması durumunda CHP'nin Eskişehir'i kazanma şansının sıfır olduğunu savunan Hatipoğlu, "AK Parti seçimi alır" dedi. Hatipoğlu, ittifak hakkındaki düşüncelerini de şöyle dile getirdi:

"Hocam önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti’yi cepte görüyor ama İYİ Parti cepte falan değil. Bir kere ben Eskişehir milletvekili olarak kesinlikle ve kesinlikle CHP ile iş birliği yapma taraftarı değilim. Söz bana düşerse yapmam. Milletvekili arkadaşlar 'Bazı illerde yalnız girelim, kendi adayımızla girelim bazı illerde de ilin durumuna göre bazı sağ partilerle ittifak yapalım' diye düşünüyor ama kesinlikle CHP ile değil… Sağ parti… AK Parti, MHP, Saadet, DEVA, Gelecek var… AK Parti ve MHP ile de seçim ittifakı olabilir. İttifak yapmak demek o partinin her şeyine kefil olmak, tüm politikalarını benimsemek değil. Adı üstünde seçim ittifakı… Şayet terörle bağlantısı yoksa büyük bir sıkıntısı yoksa biz her parti ile ittifak yapabiliriz. Ama sağ partilerle… Gidip HDP ile yapacak halimiz yok. Sağ partilerle koalisyon yapabiliriz. Eskişehir bazında da yapabiliriz, Türkiye bazında da yapabiliriz. Şahsi fikrim ittifak yapmak değil. 90 bin oyumuz var. İyi bir aday çıkarıp bunu 120 bine çıkarabilir miyiz? Siyaset uzun soluklu bir şey… Oyumuzu artırabiliyor muyuz? En azından bunu görürüz. Bunun sonraki seçimi de var…"

"ESKİŞEHİR’DEN BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLURUM"

Hatipoğlu, yerel seçimlerde Eskişehir'den büyükşehir adayı olabileceğini de söyledi:

"Milletvekilleri olarak konuştuğumuz bir şey de şu; Ankara’da Milletvekilimiz var, Adnan Beker, çok sıkışırsak, aday bulamazsak iyi adaylar bulamazsak İYİ Parti’nin Eskişehir’de Büyükşehir’i tek başına kazanamayacağı net. Popüler kişiler bizden aday olmak istemez. Metin Güler’i getirelim aday yapalım. Tek başına kazanamayacağını bildiği için niye aday olsun bizden? Biz çok popüler, iddialı adaylar bulamayabiliriz. O zaman ne yaparız? Kendi aramızda konuşuyoruz. Kardeşim ben Eskişehir’den Büyükşehir Adayı olurum, Adnan Bekar Ankara’dan olur. Diyarbakır’da Ensarioğlu var, o olur. Seçimlere gireriz, kazanırız kaybederiz. Ama seçim sonucu nereye varır onu herkesin kendisi tartması lazım. Ben Eskişehir’den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğum zaman 90 bin oyumu korurum, belki üstüne alırım. Ama o zaman CHP’nin Eskişehir’de seçim kazanma ihtimali sıfıra düşüyor. Eskişehir’de denklem İYİ Parti üzerinde kilitlenmiş durumda.

Kılıçdaroğlu geniş geniş konuşuyor. İYİ Parti ile ittifak etmeden İstanbul’da nasıl alacak seçimi?"

Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

İLÇE YOLLARI, KÖY YOLLARI REZALET

"CHP’liler çok geniş konuşuyor. Hocam tamam Eskişehir’i marka yaptı, her şeyi yaptı güzel de Hoca’ma da son bir iki senedir çalışmıyor diyorlar.

Seçim döneminde şunu gördüm. Ben şehri bu kadar gezmemiştim. Eskişehir merkezinde belli noktalar çok güzel. Odunpazarı, Hasan Polatkan ama şehrin biraz dışına çıktığın zaman bizim ilçe yolları, köy yolları çok kötü, rezalet…

Hocam ‘para yok’ diyor. Nasıl olacak? Mihalıççık’ta köye gittik, adam suyumuz yok diyor. Günde bir saat akıyor diyor. Eskişehir’de köyde su olmaz mı ya? Böyle bir rezillik olabilir mi? Eskişehir’de şu anda çok eksiklikler var. Çevre Yolu’muz yok. Alpu, Mihalıççık yolu, Seyitgazi yolu bunların hiçbiri yapılamıyor. Ne hükümet ne belediye yolları yapmıyor. Belediye 'param yok’ diyor. Hükümet de buradan oy alamadığı için bizi adeta cezalandırıyor. Denizli’yi, Bursa’yı bir görün. Sanayinin Gemlik’e demiryolu bağlantısının çözülmesi lazım. Eskişehirspor meselesi var. Hükümet’ten iyi bir kaynak alamıyoruz. Ama belediye hükümetten olsa belki değişebilir. Gibi gibi bir sürü şeyler var. Sonuçta burada işler kilitleniyor. Olan da hizmet alamayan vatandaşa oluyor.

"BELEDİYELERİN İYİ ÇALIŞTIĞINI SANMIYORUM"

Seçim döneminde Baksan’a gittim. Bir karış çamurun içinde, şehrin göbeği… Küçük Sanayi aynı şekilde… Eskişehir’de belediyelerin çok çok iyi çalıştığını sanmıyorum. Bir konsensüs sağlanıp master plan üzerinde takır takır yatırımların yapıldığı bir dönem yok. İmara açmıyor. İmara niye açmıyorsun kardeşim? Az olan şey değerlenir. Daire beş milyon da olur, 10 milyon da olur. Sen aç kardeşim imarı… Şimdi ben bunu söyleyince ‘Nebi Hatipoğlu’nun çok tarlaları var’ diyorlar. Ben şurayı mı açın diyorum. Açın diyorum… Aç da nereyi açarsan aç... Nereyi istiyorsan orayı aç, bana ne! Benim arsamla, tarlamla ne alakası var? Ben aileden zengin bir adamım, benim tarlam olacak tabi. Neresi olursa olsun imara açın, ki konut fiyatları düşsün. Eskişehir’in şu an en büyük sorunu barınma problemi. İmarı sınırı neden genişlemiyor, mantığı anlamıyorum. Sanayide işçi yok, göç gelmiyor. İmarı açmamanın mantıklı bir açıklaması yok. Ben şöyle anlıyorum o zaman… Yılmaz Hoca “Ben bu şehri genişletirsem, dışarıdan göç gelirse seçimi kazanamam’ diyor herhalde… Artık bunu düşünmeye başladım. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Yılmaz Hoca, buraya 50-60 bin kişi daha gelirse kontrol edemem mi diyor… Ya da neden imarı genişletmediğini mantıklı bir şekilde açıklaması lazım. Hoca “Dışarıdan göç gelir, bunlar AKP’ye oy verir, seçimi kazanamam” diye düşünüyor herhalde…

"YILMAZ HOCAMIN İŞİ ÇOK ZOR!"

Vatandaş artık 'Biz Yılmaz Hoca’yı seviyoruz, sayıyoruz oy da verdik ama bundan sonra vermeyeceğim’ diyor. Niye vermeyeceksin, diye soruyorum. Bunlar hiçbir şey yapmıyor diyor. Hükümetten para alamıyoruz diyorlar. Vatandaş o zaman ‘AKP’yi seçelim’ diyor. Yılmaz Hoca’mın işi çok zor. İlk defa bunu hissediyorum. Eskiden üst seviye kesinlikle oy verirdi. Doktor, avukat, hocalar… Artık vermeyeceğiz diyorlar. Bir de seçimde Hoca hiç çalışmadı! Çıkıp da propaganda falan yapmadı. Ben hiç görmedim.

90 YAŞINDA BİR BELEDİYE BAŞKANI OLUR MU?

CHP kendi arasında da acayip kavgalı. Ahmet Ataç, Yılmaz Hoca’dan muzdarip… Beni kandırıyor diyor. Ahmet ’cim seni bir daha ki dönem yapacağım diyor… Ahmet Abi de 74 yaşına geldi. Bir dönem daha Tepebaşı’nı kabul edecek mi? Hocam 88 yaşında… 90 yaşında bir belediye başkanı olur mu, bilmiyorum. Türkiye’de örneği yok. Dünyada var mı? Bunların ikisi Kazım Kurt’u istemiyor. Kazım Kurt örgütle birlikte İmamoğlu’nu destekliyor. Kılıçdaroğlu, Kurt’u bir daha aday gösterir mi? CHP teşkilatı her dönem adayları Hoca belirliyor diye Hoca’ya kızıyorlar. Hoca da hiç kabul etmiyor. CHP kendi içindeki bu bölünmüşlüğü vatandaş görmüyor sanıyor. Vatandaş hepsinin farkında... CHP’nin oyu azalacak, Hoca’nın eski aktifliği yok oluyor. Onun için belediye seçimlerinde çok farklı bir tablo çıkabilir ortaya…

HOCA KAZANAMAZSA EVİNE GİDER

(Yani seçimde Hoca ile yarışabilirsiniz) Ben yarışırım Hoca ile… Niye çünkü bizim tuzumuz kuru. Biz kazanamazsak vekilliğe geri dönüyoruz. Ama Hoca kazanamazsa eve gidiyor.

"BÜTÜN SEÇİM ALEYHİMİZE ÇALIŞMIŞ PARTİYLE NASIL OLABİLİRİZ?"

İttifakta İYİ Parti yok artık. O iş bitti. CHP ile İYİ Parti bir arada olamaz artık. Çok zor yani… Biz CHP ile Eskişehir’de mümkün değil olamayız, çok zor. Nasıl olacak? Bütün seçim bizim aleyhimize çalışmış partiyle nasıl olabiliriz? Benim Hoca ile sıkıntım yok. Herkes kendi adayını çıkarsın, bakalım kim kazanacak? İşin sonu şuraya varıyor… İYİ Parti iyi bir aday çıkardığı zaman Hoca’nın kazanma şansı yok. Son ittifakta en büyük darbeyi İYİ Parti aldı. Zarar gördüğü şeyi bir daha niye yapsın. Niye ben bir daha HDP’ymiş şuymuş buymuş… Vatandaş hele son açıklamalarını görünce Kılıçdaroğlu güvenilir adam değil diyor. Adam niye oy versin? Çok zor… Teknik olarak mantıklı değil bizim CHP ili ittifak yapmamız. Hoca, Meral Hanım ile de görüşse bir şey değişmez… Diyelim ki genel merkezler anlaştı ve ittifak oldu… O zaman ben ‘Biz ne kazanıyoruz’ diye sorarım. Bir önceki yerel seçim gibi olmaz. Bir önceki seçim gibi ütülmeyiz. İYİ Partililer ‘Biz geçen seçim Hoca’ya çalıştık ama Hoca bizi adam yerine koymuyor diyor’ dedi.

ESKİŞEHİR’DE İYİ PARTİ, AK PARTİ VE MHP KOALİSYON YAPSIN

Bu iş bana kalırsa, bana sorulursa Eskişehir’de İYİ Parti, AKP ve MHP koalisyon yapsın, işi bitirsin. Niye yapamasın? Biz sağ partiyiz. Bu üç parti bir araya geliriz bir aday çıkarırız işi bitiririz. Celalettin Kesikbaş olur, Metin Güler olur… Çok aday var… Bu üç partinin tabanları çok yakın. Neden olmasın? CHP ve İYİ Parti ittifak yapıyor da İYİ Parti, AKP ve MHP ile neden yapamıyor?

(Genel Başkanlar arasında sert tartışmalar yaşandı. İttifak nasıl olacak?) MHP’nin Genel Başkanı da diyordu, ne olacak? CHP’liler kendi aralarında birbirlerine neler diyor. Genel Başkanımız Meral Akşener, Masa’dan kalkınca CHP’lilerden neler duyduk.”

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