Türkiye ve İtalya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için ortak adaylık başvurusunda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yaptığı açıklamada (TFF), İtalya Futbol Federasyonu ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapılacağını duyurdu.

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Türkiye ve İtalya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için ortak adaylık başvurusunda bulunacak

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır." denildi.

Ortaklaşa düzenlenen EURO 2008, 2012 ve 2020 ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başarıyla tamamlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

EV SAHİBİ ŞEHİR VE STADYUMLARIN SEÇİLMESİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

"Yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbolsever ile etkileşim sağlandığını, turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir. UEFA'nın, TFF ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup, istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir."

"BUGÜN HEM TÜRK HEM DE AVRUPA FUTBOLU ADINA ÖNEMLİ BİR KARAR VERMİŞ BULUNUYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ortak adaylık başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün hem Türk hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa futbolu içinde yer alan dostluk ve iş birliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, benzer kültür ve köklü bir tarihin parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan iş birliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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KAYNAK: DHA

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