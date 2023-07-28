Türkiye'nin eşsiz lezzeti ayva lokumu ayda 50 bin kutu satılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ayvalardan üretilen coğrafi işaret tescilli lokumlar, pazar ağının genişlemesi sayesinde artık daha çok tüketiciye ulaştırılıyor.

TÜRKİYE GENELİ VE YURTDIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Osmaneli ayvası, Beşevler köyünde 3 dönüm arazide kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip tesiste lokuma dönüştürülüyor. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 22 üyesinin çalıştığı bu tesiste, ilçede üretilen 6 bin ton ayvanın yaklaşık yüzde 10'u işlenerek lokum haline getiriliyor. Lokumların Türkiye'nin dört bir yanına zincir marketler sayesinde dağılırken, ayda 50 bin kutu satılıyor.

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"AYDA 100 BİN KUTU AYVA LOKUMU ÜRETİYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ayda 100 bin kutu ayva lokumu üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Şu anda aylık tesis kapasitemiz kadar ayva lokumu üretimi gerçekleştiriyoruz. Depo ve pazar ağı arttıkça ayda 100 bin kutu üreterek tüm Türkiye'ye bu eşsiz lezzeti tattırmak istiyoruz. Bunun yarısını zincir marketler sayesinde Türkiye'ye dağıtılırken, diğerleri Katar, Almanya ve İspanya'ya ihracat yapıyoruz. Tamamen doğal olarak üretiliyor. İçinde şeker yok. Ayvanın çeşitli aşamalarla işlenerek lokuma dönüştürülmüş hali. 1,5 ton ayvayı işleyerek lokuma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şu anki pazarımız da o miktarı işleyebileceğimizi gösteriyor" dedi.

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