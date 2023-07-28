Datça’da Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahilde bulundu.

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Datça’da Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahilde bulundu.

YETKİLİLERİN İNCELEDİĞİ KAPLUMBAĞA TELEF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Datça'da sahilde vatandaşlar hareketsiz halde bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu. Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde bulunan deniz kaplumbağası bölgeye gelen yetkililer tarafından incelendi. Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının telef olduğu tespit edildi. Kaplumbağa belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak uygun bir noktaya gömüldü.

Datça’da Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu

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KAYNAK: İHA

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