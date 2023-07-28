Kızgın sıcaklık, asfaltta yumurta pişirtti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 derece olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle vatandaşlar, sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla asfalt ve mazgallar üzerinde yumurta pişirmeyi denedi.
Dün sokakların ve çarşının sakin olduğu görülürken, Erdek'te vatandaşlar asfalt ve mazgal üzerinde yumurta pişirdi. Yumurtanın 10 dakikada yenilebilir hale geldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Erdek'te bazı bölgelerde asfalt erirken, hayvanlar da sıcaklardan bunaldı.
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KAYNAK: İHA