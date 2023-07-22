İYİ Parti yerel seçim kararını verdi! CHP ile kriz kapıda! Fedakarlık sırası CHP'de

Her gün yeni bir kriz ve gizli kapaklı işlerle milletin karşısına gelen muhalefet, dağınık görüntü vermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız konulardan biri, yine pazarlık olabilir. Zira İYİ Parti, olası bir yerel seçim ittifakında bu sefer fedakarlığı karşıdan bekleyecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin kurultayında CHP'ye yönelik sözleri sonrasında, partinin yaklaşan yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği de tartışılmaya başlandı.

FEDAKARLIK SIRASI CHP'DE: BAZI BELEDİYELER CHP'DEN İSTENECEK

CHP ile 2019'daki yerel seçimlerde işbirliği yapan partide "aynı durumun 2024'ün martında yapılacak seçimlerde söz konusu olmayacağı" görüşü yüksek sesle dile getirildi. Bunun en önemli nedenlerinden birinin de "partinin kurumsallaşmasını sağlamak olduğu" kaydedildi. Aksi halde partinin, "CHP'nin gölgesinde bir parti algısından kurtulamayacağı" ifade edildi. Bu nedenle de İYİ Parti'nin CHP'ye karşı el yükselteceği aktarıldı.

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İYİ Parti kanadı, CHP'nin 2019'daki seçimlerde başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri İYİ Parti'nin desteğiyle kazandığını belirtti. Ancak buna karşın İYİ Parti'nin, o dönem "fazla fedakarlık yaptığı" da dillendirildi. CHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yapmak istemesi durumunda 2019'dan farklı olarak "partinin kırmızı çizgilerinin üstünün kalın kalemle çizileceği" kaydedildi. Partinin, olası işbirliği halinde CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa gibi büyükşehir için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeler için de "İYİ Parti'nin desteklemesini bekleyeceğine" işaret edildi.

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CHP'YLE OLMAZSA ALTERNATİF SENARYOLAR HAZIR

İYİ Parti'de tek alternatifin CHP olmadığı da gündemde. Parti yönetimi il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda salt CHP ile değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını değerlendirdi. Buna göre; DEVA, Gelecek, Saadet ya da Demokrat Parti'nin adayı daha güçlü ise desteklenebilecek. İYİ Parti'nin adayının güçlü olması durumunda ise, bu partilerin de desteği beklenecek. Ancak her koşula göre öncelik İYİ Parti'nin adaylarında olacak.

KEŞKE O 15 MİLLETVEKİLİNİ ALMASAYDIM DEMİŞTİ

Meral Akşener, daha önce konuşmalarında grup kurulması için CHP'den İYİ Partiye geçen milletvekilleri için " Keşke o milletvekillerini almasaydık" demişti.

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