Muhalefette ortalık yangın yeri, gizli protokol tartışması: İyi ki seçimi kazanamadık

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki gizli protokolün ortaya çıkması sonrası, altılı masanın ortaklarından CHP liderine büyük tepki var. Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan, "Seçimi iyi ki kazanamamışız." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen akşam saatlerinde katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu.

"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları doğrulayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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"İYİ Kİ SEÇİMİ KAZANMAMIŞIZ"

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki gizli protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden peş peşe tepkiler gelmeye başladı.

Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti. Özcan, Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Kusura bakmayın, kim olursanız olun! Böyle bir perspektifi, yerli Wilders olarak değerlendireceğim bir siyasetçiyle arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle bizim politikalarımızı ortadan kaldıramazsınız, böyle bir hakkınız yok. Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli bir İçişleri Bakanlığı mı? Eğer bu ülke, Süleyman Soylu yaklaşımından kurtulayım derken, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na gidecek idiyse, tüm kalbimle söylüyorum: İyi ki kazanamamışız. Bunlar benim kanaatim." diye konuştu.

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"KARANLIK DEHLİZLERİNDE PAZARLIK"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?" dedi.

"GÜVEN ZOR İNŞA EDİLİR"

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği Önerisi ve Ortak Mutabakat Metni çalışmaları iki yıllık zorlu bir süreç içinde büyük bir özveri, güven ve şeffaflık zemininde hazırlandı. Çoğu zaman sadece gündüzlerimizi değil, gecelerimizi de bu sürece seferber ettik. Emeklerimizin neticesinde ortaya bir Türkiye vizyonu koyduk. Kaygılarımız hep vardı ama hiçbirisi tünelin sonundaki demokrasi ışığından daha değerli değildi. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı." diyerek tepki gösterdi.

"KİME VE NEYE HİZMET EDİYOR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da "Niye şimdi? Kimin adına? Kime ve neye hizmet ediyor? soruları sorulmadan gündemin peşine takılmak operasyonun ağına düşmek operasyoncunun attığı zokayı yutmaktır." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ENGELLEYEMEDİĞİM İÇİN MİLLETİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin içinde bulunduğu karmaşık duruma da dikkat çeken Yılmaz, "Çözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır" dedi.

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