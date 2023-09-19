Sert eleştirilerin ardına sert pazarlık çıktı! İYİ Parti CHP'den İstanbul ve Ankara'dan 7 ilçeyi istedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Trakya bölgesinden 6’lı masaya yönelik sert mesajları geniş yankı uyandırdı. İttifak sisteminden vazgeçtiklerini söyleyen, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için ‘zehir içtiğinden’ dert yanan, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Abdullah Gül’ün adaylığına destek vermediği için ‘kıyma makinesinden geçirildiğini’ ifade eden Akşener’in sözlerinin hangi siyasi mesajları içerdiğini siyasiler, yazarlar ve kamuoyu araştırmacılarıyla konuştuk.

Haber7’ye değerlendirmelerde bulunan CHP’li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, sert söylemlerine rağmen Akşener’in İstanbul ve Ankara’da CHP ile ittifak yapacağını, bunun karşılığında 7 ilçede destek istediğini söyledi. Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, Akşener’in geçmişten bugüne yaptığı U dönüşlerini hatırlatarak benzer sürecin tekrar yaşanacağını kaydetti. Araştımacı Hilmi Daşdemir, İyi Parti’nin yerel seçimlerde ittifaka muhtaç olduğunu ve bu çıkışların müzakere ya da pazarlık için yapıldığını belirtti.

SEVİGEN: İSTANBUL’DAN 4, ANKARA’DAN 3 BELEDİYE İSTİYOR

Eski Devlet Bakanı, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekili ve eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Meral Akşener’in Edirne’den yaptığı açıklamaları şu sözlerle değerlendirdi:

“Meral Akşener iki ileri bir geri yapan çok güvensiz bir siyasetçi. Kendisine fazla güvenmiyorum. Çünkü Meral Hanım’ın söylediklerinin toplumda bir karşılığı yok. Son dönemde oylarının düşmesi de bunun belirtisi. Çünkü Meral Hanım günü kurtarmak için konuşuyor. İyi Parti artık hızla kan kaybeden bir oluşumdur. Yerel seçimlerde göreceksiniz İyi Parti yüzde 5’i geçemeyecek.

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Geçmiş dönemde Abdullah Gül’ü engellediğini söyleyen Akşener şimdi de Kemal Bey’i engellemiş oluyor. Çünkü ‘kazanamayacak aday’ diyerek adamı küçük düşürdüler.

Yerel seçimlerde Meral Hanım İstanbul ve Ankara’yı istiyor. İstanbul ve Ankara’da ittifak yapacak. Bakın göreceksiniz, kendileri ittifak yapacaklar. Ayrıca İstanbul’dan 4, Ankara’dan da 3 ilçe istiyor. Zaten iki aday da Meral Hanım’ın adayı gibi. Akşener, İstanbul ve Ankara’daki iki başkanı da İyi Parti’nin adayı gibi görüyor. Çünkü ikisi de CHP’den çok İyi Parti’ye hizmet ediyor. Meral Hanım sağ gösterip sol vuruyor gibi. Yani ‘istemiyorum yan cebime koy’.

CHP’nin kazandığı İstanbul’dan 4, Ankara’dan 3 ilçeyi istiyor. Bu ilçeler, 2019 seçimlerinde CHP’nin kazandığı ilçeler. Bana göre CHP bunu kabul ederse çok yanlış yapar. İyi Parti’nin olmaması CHP’yi pek etkilemez. Toplum da Akşener’i ciddiye almıyor. Kimse onu ciddiye almıyor. Bütün güvenini kaybetti.

Peki Meral Hanım AK Parti ile ittifak yapar mı? Meral Hanım fırsatı nerede bulursa, menfaati neredeyse oraya gider.

DAŞDEMİR: BU TAVRI GENEL SEÇİMDE ALSAYDI OYUNU YÜKSELTEBİLİRDİ

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamaları erken yapılan açıklamalar olarak değerlendiriyorum. Daha önce İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun ‘ittifak olmayacak’ açıklamasını ‘işbirliği olabilir’ gibi bir açıklaması da vardı. Sayın Akşener’in konuşmasının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İyi Parti eğer genel seçimlere girmiş olsaydı belki kendine bir avantaj sağlayabilirdi. Birkaç puan oyunu yükseltme ihtimali ve potansiyeli olabilirdi. Ancak yerel seçimlere giderken İyi Parti’nin Türkiye’de birinci ve ikinci olduğu şehir neredeyse yok. Üçüncü, dördüncü ve beşinci parti olduğu birçok şehir var. Bu çerçeveden bakıldığı zaman da İyi Parti'nin yerel seçimlerde, özellikle büyük şehirler ya da büyük ilçeler açısından bakıldığı zaman kazanabilecek çok bir yeri yok. Bu sebepten dolayı ittifak yapmaya mecbur. Ve İyi Parti’nin kendi divanlarında konuşulanlara bakılacak olursa da ağırlıklı olarak ittifakın varlığını devam ettirebilmek için ittifakı devam ettirme yönünde bir eğilim olduğunu görüyoruz.

Bu çerçevede bakıldığı zaman, bu açıklamaların ciddi anlamda belirleyici olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile yapacakları müzakere ve pazarlıklarda ellerini güçlendirmek adına dillendirilen açıklamalar olarak değerlendiriyorum. Bu aşamada biraz daha bekleyip süreci izlemek gerekiyor.”

PAZARCI: AKŞENER BUGÜN BAŞKA YARIN BAŞKA SÖYLER

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, Akşener’in zikzaklarına vurgu yaptığı konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“Meral Hanım bunları söyledi fakat bu konuda ne kadar tutarlı olan bir kişi olduğu konusunda şüpheler var. Daha önce Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanlığından istifa etmişti. ‘Bir daha dönmeyeceğim.’ dedi. Döndü. 6’lı masadan kalktı, tekrar döndü. Devam ediyorum. 28 Şubat sürecinde bir paşanın kendisini ‘kazığa oturtacağı’ yönündeki tehdidi vardı. Ama o paşalarla ilgili yargı süreci başladığında Meral Akşener o paşayla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunmadı. Gidip ifade vermedi.

O açıdan Akşener bugün bunları söylüyor ama yarın ne yapar? Onu bilemiyoruz. Çünkü Ankara ve İstanbul’daki iki belediye başkanını cumhurbaşkanlığı makamına layık göreceksiniz ama yerel seçimlerde istemeyeceksiniz… Bunun izahı zor.

Bir başka sıkıntı daha var. İyi Parti büyük şehirlerde aday göstermez ve oralarda kazanacak aday doğrultusunda İyi Parti’nin tabanı birleşirse, bu defa Meral Hanım’ın oylarının ciddi şekilde gerilediği görülecektir. Kamuoyu önünde İyi Parti’nin ciddi anlamda kan kaybettiği yönünde bir tartışmaya yol açacak. Bu açıdan daha zamanı var. Yarın ne yapar bilemiyorum.”

FATİH PORTAKAL 2 GÜN SONRA YANAŞMAYA BAŞLACAK DEMİŞTİ

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal İYİ Partinin 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıklamasından sonra yaptığı Meral Akşener yorumu gündem oldu. Portakal, haber sunarken yaptığı yorumda İYİ Parti'nin blöf yaptığını belirterek "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Matematik ortada" dedi.

Kaynak: Haber7

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