İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı

İyi Parti sözcüsü kürşad Zorlu, Partisinin genel idare kurulu toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında partisini 2004 yerel seçim kararını açıklayarak 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceğini açıkladı. Zorlu'nun açıklamasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı dikkat çekti

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İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı

İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" açıklamasında bulundu. Zorlu, söz konusu kararı Genel İdare Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığını belirtti.

İYİ PARTİNİN YEREL SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ MESAJI!

'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.

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