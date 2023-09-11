İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''

Meral Akşener tarafından İYİ Partinin 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, CHP'libelediye başkanı Tunç Soyer'i zehir zemberek sözlerle eleştirerek belediyede çalışanların yarısının işe gelmeden maaş aldığını iddia etti.

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İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşeneri'n 81 ilde kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz Ankara, İzmir dahil açıklamasından sonra,partilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale olduğunu açıklamış, Özlale, seçim çalışmalarına daha şimdiden başlamıştı.

ESKİ ORTAKLAR ARASINDA KAVGA ERKEN BAŞLADI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı açıklanan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmirli gençlerle bir araya geldi.

"İYİ YÖNETİLEMİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.

'İLETİŞİMİ BECEREMEDİK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sebebini ve sonrasında yaşanan gelişmelerin arka perdesini anlatan Özlale, "Bütün anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın altındaydı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise üstündeydi. Benim için Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında bir fark yoktu. Bütün anketler Kemal Bey'in az oy aldığını gösteriyordu. Ben Kemal Bey'i mecliste yakaladığımda onu söyledim. Selin Sayek'e söyledim, Faik Bey'e söyledim. Kazanamıyoruz dedik. Faik Bey ise, 'genel başkanın aday olması en doğal hakkıdır' dedi. Biz bu işin siyasi iletişimini beceremedik. Bu da bize dert olsun" ifadelerini kullandı.

"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL"

CHP ceket assa kazanır, İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu.

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