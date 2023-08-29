İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz'' Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası bir birlerine yapılan ağır suçlamalardan sonra, özellikle seçimlerde CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı konuşulurken İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan çok konuşulacak açıklama geldi.