İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''

Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası bir birlerine yapılan ağır suçlamalardan sonra, özellikle seçimlerde CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı konuşulurken İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan çok konuşulacak açıklama geldi.

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İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''

Son dakika haberi: Yerel seçimler yaklaşırken, İYİ Parti Millet İttifakı içinde yer almayacağını açıkladı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

"YEREL SEÇİMLERDE KENDİ ADAYLARIMIZ İLE ÇIKACAĞIZ"

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Yerel seçimlerde ittifak yapılmasın" çağrısı hakkında da konuştu. Zorlu, "Siyasi partiler kendi kimlikleriyle kuruluş felsefeleriyle milletimize hizmet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı ortadan kaldırarak Genel Başkanımız, tüm partilere gelin kendi kadrolarımızla yarışalım diyor" ifadelerini kullandı.

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