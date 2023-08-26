Akşener, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'nu ağır şekilde eleştirmişti, CHP'den ilk tepki geldi "İnsafsızca"

İYİ Parti genel başkanı Meal Akşener'in daha önce 26 Ağustos'ta çok önemli açıklamalar yapılacağının duyurulmasından sonra Akşener'in bu gün yaptığı o konuşmada 6'lı masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözle söylemiş buna CHP'den nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyordu. CHP'den ilk açıklama geldi "İnsafsızca"

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Akşener, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'nu ağır şekilde eleştirmişti, CHP'den ilk tepki geldi "İnsafsızca"

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"AKŞENER'İN ELEŞTİRİLERİ İNSAFSIZCA"

Tekin, Akşener'in sözleriyle ilgili "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir." değerlendirmesini yaptı.

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