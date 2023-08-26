Akşener, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'nu ağır şekilde eleştirmişti, CHP'den ilk tepki geldi "İnsafsızca"

CHP İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin, TV100'de katıldığı canlı yayıN programında Meral Akşener'in Akşener'in eleştirİlerine çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener yeni yol haritasını açıkladı! Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya zehir zemberek sözler



"AKŞENER'İN ELEŞTİRİLERİ İNSAFSIZCA"

Tekin, Akşener'in sözleriyle ilgili "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Partili Türkkan'dan olay iddia! CHP'nin içine bombayı bıraktı

İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim resti! ''seçimler 81 il ve ilçede tek başımıza gireceğiz''

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki İstanbul ve Ankara adayları netleşti