Meral Akşener yeni yol haritasını açıkladı! Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya zehir zemberek sözler

İYİ Parti'den 26 ağustos tarihi gösterilerek Meral Akşener'in çok önemli açıklamalar yapılacağı duyurulmuştu. Akşener, bu yaptığı açıklamada 6'lı masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak, zehir zemberek sözler sarf etti.

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Meral Akşener yeni yol haritasını açıkladı! Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya zehir zemberek sözler

Yerel seçimlere yönelik partisinin yol haritası konusunda önemli mesajlar vermesi beklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingde konuştu.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İYİ Parti’nin 2024 stratejisi için gözler bugüne dikildi.

Öte yandan Akşener'in konuşması, "Türk siyaseti için önemli bir başlangıç olacak" denilerek duyurulmuştu.

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Bu kutlu günde Kocatepe'de bizlerle olan Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, değerli dava arkadaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

"İNANIYORUM Kİ HER YIL ARTARAK BURADA OLACAĞIZ"

Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız.

Sırtımıza ecdadımızın mirasına yaslayıp, yeni bir yola çıkmak için buradayız. Çünkü bugün burada tarihin sinesine çelik kalemle yazılan 1000 yıllık bir mücadelenin bir ruhu var.

Anadolu mührünü bozmaya tarihin hiçbir döneminde ne dahili ne de harici hiç kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir.

Hangi dönemde olursak olalım, tüm şartlara meydan okuyan o çelikten duruş değişmemiştir. İnsanlar değişmiştir ama nesilden nesile devrolan o kutlu vazife değişmemiştir.

Türkün istiklal ve istikbali için aşılmaz surların yıkıldığı, her türlü imkansızın mümkün kılındığı zafer haftasındayız.

BU SÜREDE BİZ DE MUHASEBEMİZİ YAPTIK

Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. Seçim teamüllerine göre bu 90 gün önemlidir. Bu sürede biz de muhasebemizi yaptık. Buradan çıkan sonuçları sizle paylaşacağım.

KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI TEPKİ GÖSTERDİ

2023'te milletin verdiği helal oyu babadan miras bilerek seçmen iradesine ipotek konulamayacağını anlatmaya çalıştık. Siyaset elitlerin, sözde kanaat önderlerinin güdümünde milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik. Tepki gösterdik, uyardık, memleketimizin gerçeklerinden bihaber oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk. Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Memlekete en küçük fayda getiremeyen partili CB sisteminden kurtulmak istedik. Türkiye'yi zengin, mutlu bir geleceğe taşımak için çalıştık. Bu yolda fedakarlıktan kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimiz kör odalara hapsettik.

Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık! 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.

"BEN SUSTUM AMA YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYENLER SUSMADI"

Bizim eksikliğimiz yok mu? Tabii ki var. Ben de hem kendimize hem de yenilginin paydaşlarına hatalarımızla baş başa kalacağımız bir zaman olsun dedim. Bu sessizlik, yalanların daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Her akşam televizyonlara çıkıp İYİ Parti şöyle yapacak diye yalan söyleyenleri gördük. Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Televizyonlara çıkıp utanmadan yüzsüz yüzsüz faturayı bize çıkarmak istediler. Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar. Bunların hiçbirini şaşkınlıkla karşılamadım. İYİ Parti'ye yönelik kumpas karşısında susmamız artık mümkün değildir.

"ASIL SORUNUN KENDİ SAFLARIMIZDA OLDUĞUNU GÖREMEDİM"

Sayın Erdoğan'a karşı seçimde açık ara kazanacak 2 adayımız vardı. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun üzerine ben de milletimize bir söz verdim. 13. Cumhurbaşkanı millet ittifakının adayı olacak dedim. Kendi adaylığımdan da vazgeçtim. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bunun için yüce Türk milletimizden özür dilerim.

"YENİ ANLAYIŞIN MERKEZİ OLMAYA TALİBİZ"

Hepimizden Türk siyaseti için talep ettiğimiz yeni anlayışın merkezi olmaya, İYİ Parti olarak talibiz. Sandıkta bizlere vermiş olduğunuz mesajı aldık, dersimize de iyi çalıştık.

"ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE KENDİ KADROLARIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Akşener, "Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla seçime gireceğiz. Gelin tüm partiler olarak hepimiz kendi kadrolarımızla seçimlere girelim. Biz varız." dedi.

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