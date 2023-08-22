İYİ Partili Türkkan'dan olay iddia! CHP'nin içine bombayı bıraktı

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili CHP'li bazı milletvekililer "Biz Meral hanıma güveniyoruz Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçin" diyen milletvekilleri vardı açıklaması partiyi karıştırdı.

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İYİ Partili Türkkan'dan olay iddia! CHP'nin içine bombayı bıraktı

Yİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan yaptığı açıklamalarda "Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı." dedi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, programda merak edilenleri yanıtladı.

LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN OLAY KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI!

"Biz bir partiyiz, bu parti görüşünü beyan eder. Dua edin Meral Hanım masadan kalktı. Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı."

"DERHAL İSTİFA ETMELERİ LAZIM"

Türkkan'ın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yarkadaş "Derhal istifa etmeleri lazım" dedi.

YARKADAŞ: MERAL HANIM YÜZÜNDEN KEMAL BEY SEÇİMİ KAYBETTİ

Yarkadaş Türkkan'ın masadan kalkıp dönmesinin ittifak için daha iyi olduğunu söylemesi karşısında "Meral Hanım masadan kalktğı gün - emin olun - Kemal Bey seçimi kaybetti. Siz bunu hiçbir zaman kabul etmiyorsunuz." dedi.

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