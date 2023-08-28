Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine yönelik yaptığı eleştirilere, "Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum” yanıtını vermekle yetindi.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENMİŞTİ

Afyonkarahisar’da, iktidarın seçim sonrası adımları ve partisinin yerel seçim kararına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Akşener, kaybedilen 2023 seçimlerine ilişkin, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.

“En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık” ifadelerine yer veren Akşener, "Ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını gördüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım" diye konuşmuştu.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ: NEZAKETSİZLİK YAPMIŞ OLURUM

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’a konuşan Kılıçdaroğlu ise Akşener'in sözlerine yanıt vermemeyi tercih etti. Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum" yanıtını verdi.

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