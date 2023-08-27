Ali Babacan'ın CHP'den istekleri hiç bitmiyor! şimdide 5 milletvekili istiyor

DEVA Partisi'nde hedef mecliste grup kurmak.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile yürütülen grup kurma görüşmeleri olumsuz neticelenen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun TBMM’de birlikte grup kurma kararı üzerine boşta kalmıştı. TBMM’de haftalık grup toplantıları düzenleyerek konuşma yapmayı ve medyada bu şekilde var olmayı çok istediği bilinen Ali Babacan’ın yeni dönemde 5 ödünç milletvekili bularak grup kurmak istediği belirtiliyor.

BABACAN'IN HEDEFİ CHP'DEN 5 MİLLETVEKİLİ ALMAK

Genel seçimlerde CHP listelerinden, CHP’lilerin oylarıyla TBMM’de 15 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan Deva Partisi’nde grup kurmak için 20 vekil sayısına ulaşmak için diğer partilerin kapısı çalınıyor.

DP ‘TAMAM’ DESE BİLE YETMİYOR

Kulislere yansıyan bilgilere göre Deva Partisi ilk olarak Demokrat Parti’nin kapısına gitti. CHP listelerinden Meclis’e 3 milletvekili gönderen Demokrat Parti’nin, Deva Partisi ile mutabık kalması durumunda grup kurulması için 2 milletvekili daha gerekiyor.

BABACAN'IN ADRESİ YİNE CHP

Deva Partisi ve Demokrat Parti arasında olası anlaşma durumunda kalan 2 milletvekili konusunda adres yine CHP olacak.

Ali Babacan’ın diğer 2 milletvekili için CHP’den “ödünç vekil” istediği belirtiliyor.

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Seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy katkısı olmadığı yönünde eleştirilen Deva Partisi’nin bu partiden 2 vekil daha alacak olmasının ciddi rahatsızlık oluşturacağı kaydediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle ödünç vekil formülüne soğuk yaklaştığı ifade ediliyor.

Deva Partisi kurmaylarının seçim sonrasında CHP’ye yönelik eleştirileri ise CHP tabanında büyük rahatsızlığa sebep olmuştu. Ali Babacan, kendileri olmadan CHP’nin seçim kazanmasının mümkün olmadığını öne sürerek tepki toplamıştı. Babacan, “CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye’nin tümü için kazanması mümkün mü? Siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi?” demişti.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise, “CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık” ifadesini kullanmıştı.

AKŞENER NE YAPACAK?

Deva Partisi’nin ödünç vekil konusunda CHP’nin yanı sıra İyi Parti’ye de teklif götürdüğü gelen bilgiler arasında. Altılı masaya kapılarını tamamen kapatan Meral Akşener’in, Babacan’ın ödünç vekil teklifine nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.

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