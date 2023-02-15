Kahramanmaraşlı genç, BAYKAR'ı eleştiren Ali Babacan'ı topa tuttu: BAYKAR bizim için seferber oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, BAYKAR'a yönelik sözleri nedeniyle bir vatandaş tarafından eleştirildi.

Babacan'la konuşan genç, BAYKAR'ın depremzedeler için yaptığı yardımları anımsatarak, “BAYKAR’ı kapatacağız dediniz ama BAYKAR bizim için seferber oldu. Şuan sosyal medyada aşırı derecede algı operasyonları var. 10 günden beridir uğraşıyor. Canla başla çalışıyor. Devlet ekiplerimizin hepsi şuan aşırı derecede devletimiz yardım yapıyor. Sizden tek isteğim bir olmalıyız, kimseyi eleştirme zamanı değil. Memleket hepimizin’’ ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BAYKAR'IN YARDIMLARI

Öte yandan BAYKAR, depremzede vatandaşlar için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlayacak. Ayrıca BAYKAR'ın bugüne kadar yaptığı yardım miktarı 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Ali Babacan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında BAYKAR'ı hedef alan İHA ve SİHA'ları seçim propaganda aracı olarak tanımladı.

Babacan, SİHA'lara ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Seçim yaklaşıyor. Hükümetin en önemli propaganda araçlarından bir tanesi bu. Bu proje öyle bir hale getirildi ki çok bu kutsal çok dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan. Kusura bakmayın, biz dokunacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.

Haberin Devamı

Projelerle ilgili şunları söylüyorum, doğru olan ne varsa devam ettiririz. Yanlışları düzeltiriz, eksikleri de tamamlarız. Bu söylediklerimden niye korkuyorlar. Nedir bu fırtına? Yaptığınız iş doğruysa korkmayın."