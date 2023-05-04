Ali Babacan'dan çok tartışılacak YPG ve PYD açıklaması: "Avrupa ülkeleri YPG ve PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor, bizde görmüyoruz"

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu programda yaptığı açıklamalarla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin bir terör örgütü olmadığını iddia etti. Babacan, "Ortak Politikalar Mutabakat Metninde terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında AB’nin ve BM’nin çerçeve metinlerini esas alacağını duyuran HDP destekli 7’li Masa’nın ortaklarından Babacan, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin terör örgütü olmadığını iddia etti. Ali Babacan, “PYD/YPG, AB’nin ya da pek çok ülkenin terör örgütü diye tanımladığı bir yapı değil; ikisi arasında fark var. Eğer bir terör örgütüyse biz sonuna kadar mücadele ederiz” dedi.

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"AVRUPA ÜLKELERİ PYD/YPG/SDG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİYOR"

Youtube’de yayınlanan ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programında bir vatandaşın terörle mücadele sorusunda Babacan, zor anlar yaşadı. Vatandaşın “Terör devletine müsaade edecek misiniz?” sorusuna cevap verirken PYD/YPG/SDG’yi terör örgütü olarak nitelendirmedi. Ali Babacan, “PYD/YPG, AB’nin ya da pek çok ülkenin terör örgütü diye tanımladığı bir yapı değil; ikisi arasında fark var. Eğer bir terör örgütüyse biz sonuna kadar mücadele ederiz” dedi.

"KÖK OLARAK BENZİYOR AMA!"

Babacan’ın, “Suriye’nin kuzeyinde terör devletine müsaade edecek misiniz?” sorusuna verdiği yanıt şöyle: “PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda” dedi. Soruyu soran vatandaşın “PYD de YPG de” uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan şöyle konuştu: “PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynı mı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslararası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor. Yeni bir Suriye’de ortaya çıkacak. Suriye’de farklı olan halklar var. Yeni bir Suriye nasıl olacak? Bunu konuşabilmemiz için Suriye ile aramızı düzeltmemiz gerekiyor. Sadece Şam ile değil Suriye’deki tüm ilgili taraflarla Türkiye’nin konuşması lazım. Yeni bir anayasa, yeni bir demokratik düzen.”

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