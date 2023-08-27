İstanbulunun parası CHP kongrelerine akıyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP'ye maddi desteği deşifre oldu,

CHP’deki kongre savaşlarında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ekipleri kozlarını paylaşırken, Sakarya’daki seçimlerde büyük skandal patlak verdi.

ETİKETİN ALTINDAN İMAMOĞLU ÇIKTI

CHP Sakarya il teşkilatında mahalle delege seçimlerinin tamamlanması sonrasında gözlerin çevrildiği ilçe kongrelerinden merkez Adapazarı ilçesindeki yarışta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maddi desteği deşifre oldu.

27 Ağustos Pazar günü Adapazarı’nda gerçekleşecek ilçe başkanlığı seçimlerinde aday olan Sabri Anıl Özkan’ın delegeleri kendi safına çekebilmek için dağıttığı Atatürk posterlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırıldığı, CHP’li Özkan’ın seçim çalışmasına destek için İBB Başkanı İmamoğlu tarafından gönderildiği öğrenildi.

Sabri Anıl Özkan’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde hediye olarak verdiği Atatürk posteri üzerindeki isim etiketi çıkarıldığında, altından İBB ve Ekrem İmamoğlu imzası çıktı. Posterin İBB kaynaklarıyla bastırıldığı, Sabri Anıl Özkan’ın etiket yapıştırma marifetiyle kendisine mâl ettiği belirlendi.

İLÇE BAŞKANLIĞI YARIŞI BUGÜN

CHP’de 385 delegenin oy kullanacağı Adapazarı ilçe başkanlığı seçimi bugün yapılacak. Seçimde, genel merkezin adayı Şükran Gökpınar ile İmamoğlu destekli Sabri Anıl Özkan yarışacak.