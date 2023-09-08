CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gösterdikleri dağınık durum sonucu seçmenden ağır bir darbe yiyen muhalefet, seçim sonrası yapılan ankette de vatandaş muhalefete ağır bir darbe daha vurduğu gözüküyor.

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CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçimlere yaklaşılırken muhalif kanatta yaşanan koltuk savaşları ve değişim tartışmaları sonrası anket sonuçları tekrar merak edilmeye başlandı. Areda Survey'in 25-29 Ağustos tarihlerinde 2 bin 562 kişiyle yaptığı ankette, CHP Genel başkanlığı, muhalefet partileri ve yerel seçimlere ilişkin çarpıcı sonuçlar yer aldı.

TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET KÖTÜ BULUNDU

14 Mayıs seçim döneminde vatandaşa güven vermeyen, olası iktidarları döneminde her an ülkede kriz çıkarma potansiyeline sahip olan altılı masa paydaşları Türk halkından yetkiyi alamadı. Seçimin ardından darmadağın olan ve birbirlerine ağır suçlamalarda bulunan muhalefet partileri, seçim sonrası ankette de vatandaştan darbeyi yedi.

Areda Survey'in vatandaşlara yönelttiği "Türkiye'de muhalefeti genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yüzde 82,7 oranında "başarısız" cevabını veren vatandaşlar, yüzde 17,3 oranında ise "başarılı" cevabını verdi.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLUR MU?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde altılı masanın liderlerinin birbirinden alakasız açıklamalar yapması Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin inancı da sarstı. Areda'nın anketinde 2024 yerel seçimlerine ilişkin ittifak sorusuna çok büyük bir çoğunluk "Hayır" cevabını verdi.

Ankette "Sizce Millet İttifakını oluşturan 6 parti yerel seçimlerde yeniden bir araya gelebilecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 83,1'i 'hayır' derken, sadece yüzde 16,9'u 'evet' şeklinde cevap verdi.

İMAMOĞLU NEDEN DÖNÜŞ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 'değişim' açıklamaları yaparak CHP'de genel başkanlığa oynayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olacağını açıklamasının ardından katılımcılara "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için mücadele ederken geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olacağı açıklandı. Siz bu durumu neye bağlıyorsunuz?" sorusu soruldu.

Ankete katılan kişiler bu soruya yüzde 58,9 gibi büyük bir çoğunlukla "CHP'nin başına gelemeyeceğini anladığı için mecbur kaldı" şeklinde cevap verirken, yüzde 41,1'i ise "CHP'nin başına gelmek için doğru yolun bu olduğunu düşündü" şeklinde cevap verdi.

CHP'DE DİKTATÖRLÜĞÜN İSPATI

Ankette çarpıcı bir sonuçta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruda çıktı. Anket katılımcıları “Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir aday CHP Genel Başkanlığı’na gelebilir mi?” sorusuna adeta CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğünü işaret edercesine cevap verdi. Soruya ankete katılanların yüzde 66.3’ü hayır, yüzde 33.7’si ise evet dedi.

VATANDAŞ İYİ PARTİ'YE ANA MUHALEFET YOLUNU KAPATTI

Seçim sürecinde İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan kalkması ve saatler sonra tekrar oturmasıyla vatandaşlardaki güven duygusunu kaybettirmesi, seçim sonrası anketlerde de kendini gösterdi. Ankette "Sizce İYİ Parti mevcut yöneticileri ve söylemleriyle Ana Muhalefet partisi konumuna gelebilir mi?" sorusuna yüzde 82,7 'hayır' cevabı gelirken yüzde 17,3 oranında 'evet cevabı verildi.

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