Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı programda dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Barış Yarkadaş, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yarkadaş, Ankara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ile Koray Aydın, İstanbul için Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz isimlerinin konuşulduğunu belirtti. Yarkadaş, Yalova ile ilgili "İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’da aday çıkarmayıp Yalova’yı Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakması yönünde bir eğilimi var." dedi.

Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"İMAMOĞLU, AKŞENER'DEN RANDEVU İSTEYECEK"

Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’den bir randevu isteyeceği ve İstanbul’a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım.

"ANKARA İÇİN ADNAN BEKER'İN İSMİ GEÇİYOR"

Ankara için Adnan Beker’in ismi geçiyor. Adnan Beker’in önümüzdeki günlerde bir ofis tutmak ve çalışmalarına başlamak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Adnan Beker, Kürşat Zorlu ve Koray Aydın’ın isimleri geçiyor. Koray Aydın’ın da bazı çevrelerce aday yapılmak istendiği biliniyor.

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"İSTANBUL İÇİN KAVUNCU VE YILMAZ KONUŞULUYOR"

İstanbul’da iki isim konuşuluyor bunlardan biri Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ki Ekrem İmamoğlu’yla ilişkileri abi-kardeş ilişkisi gibidir. Bir diğeri de İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre bir dönem ittifak politikaları dolayısıyla Meral Akşener’i eleştiren Ekonomist Bilge Yılmaz.

Antalya’da iki adayın ismi konuşuluyor bunlardan birincisi MHP’nin eski milletvekili ama sonra İYİ Partili olan Nesrin Ünal ikincisi de Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz konuşuluyor.

Hatay için yine kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Zan üzerinde duruluyor. Bir diğeri ise Şefik Çirkin.

BOLU-KONYA-İZMİR-MERSİN-ESKİŞEHİR

Bolu’da Tanju Özcan’ın ismi konuşuluyor İYİ Parti için. Tanju Özcan da geçen gün katıldığı bir televizyon programında ‘İYİ Parti’nin fikirlerine uzak değilim’ demişti. Konya’da Ünal Karaman, İzmir’de Ümit Özlale, Mersin’de Burhanettin Kocamaz, Eskişehir’de ise iki isim var. Biri Nebi Hatipoğlu diğeri Melih Aydın.

ORDU-AYDIN-TRABZON, ADANA-AFYON, KAHRAMANMARAŞ

Ordu’da İdris Naim Şahin, Aydın’da Ömer Karakaş, Trabzon’da Mustafa Bıyık. Adana’da garip bir durum var bugün konuştuğum İYİ Partililer 2 ayrı isim söylediler. Biri Mehmet Ali Bilici diğeri Bilal Bilici bunlar baba-oğul. Afyon’da Hüsnü Eren’in ismi geçiyor İYİ Parti adaylığı için Maraş’ta Mesut Dedeoğlu’nun ismi geçiyor.

İYİ PARTİ'DEN YALOVA HAMLESİ

İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’da aday çıkarmayıp Yalova’yı Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakması yönünde bir eğilimi var.

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