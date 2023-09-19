İYİ Parti nabız yokluyor: AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz!

İYİ Parti ile CHP arasındaki kavga günden güne artarken, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

Seçim matematiği ise ortada.

CHP, İYİ Parti ittifakı olmadan büyükşehirleri alma imkanı, haliyle İYİ Parti'nde tek başına kazanma şansı pek gözükmüyor. Herkes yeniden CHP ile yeniden bir ittifak olur mu diye beklerken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan kimsenin beklemediği çok kritik bir ittifak açıklaması geldi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Nebioğlu "Biz Eskişehir'de de diğer illerde de seçim döneminde beraber ittifak yaptığımız CHP'li arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık." dedi.

CHP ile ittifak yapılmasına taraftar değilim

Hatipoğlu, "Mesela Eskişehir'de 'İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP'ye oyunuz verin' diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim." diye konuştu.

AK Parti, MHP ile ittifak olabilir

Sağ bir parti ile ittifak yapabileceklerini sözlerine ekleyen Hatipoğlu, "Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir." şeklinde konuştu.

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AK Parti ile ittifak görüşüldü mü?

"AK Parti-MHP ile iş birliği" konusunun Meral Akşener ile görüşülüp görüşülmediği sorusuna da yanıt veren Hatipoğlu, "Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye'de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti-MHP desteklenebilir...

İYİ Partili Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda da CHP ile yapılan ittifakın partisine zarar verdiğini söylemiş ve "Bence Eskişehir'de mesela AK Parti-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: internethaber