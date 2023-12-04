Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!

Bu sabah 10:42 de 3 dakika içinde arka arkaya 5.1 ve 4.5 şiddetindeki deprem vatandaşları endişelendirerek Gemlik depremi olası Marmara depremini tetikler mi diye merak ettirmeye başladı. konu ile ilgili uzmanlardan vatandaşlara uyarı edilmesi yönünde ikazlar geldi.

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Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin! 1

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Sabah saatlerinde Bursa yakınlarında gerçekleşen deprem Marmara’da korkuya yarattı. AFAD sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!
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