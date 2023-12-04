HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!
Bu sabah 10:42 de 3 dakika içinde arka arkaya 5.1 ve 4.5 şiddetindeki deprem vatandaşları endişelendirerek Gemlik depremi olası Marmara depremini tetikler mi diye merak ettirmeye başladı. konu ile ilgili uzmanlardan vatandaşlara uyarı edilmesi yönünde ikazlar geldi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Çok Okunanlar
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli oldu
Yorumlananlar
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış