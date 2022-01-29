Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde değişim sürüyor! Bugüne kadar 7 bakanın görevi sona erdi! İşte giden ve gelen bakanlar...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan bakan revizyonu sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 7 bakanın görevleri sona erdi, yerlerine ise yeni bakanlar atandı. İşte giden ve gelen bakanlar...
Türkiye'de uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde değişim sürüyor. İlk olarak 28 Mart 2020'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapan Mehmet Cahit Turhan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı, yerine ise Adil Karaismailoğlu atandı.
BERAT ALBAYRAK GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Berat Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden affını istedi. Albayrak'ın talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilince 9 Kasım 2020'de görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın yerine ise Lütfi Elvan'ı atadı.
Berat Albayrak ve Lütfi Elvan
RUHSAR PEKCAN'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de 21 Nisan 2021 tarihinde yer alan atama kararına göre görevinden alındı yerine ise AK Parti Grup Başkanvekili görevinde bulunan Mehmet Muş'un ataması yapıldı.
Mehmet Muş ve Ruhsar Pekcan
BAKANLIK BÖLÜNDÜ, ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK GÖREVDEN ALINDI
21 Nisan 2021 tarihle Resmi Gazete'de yer alan karara göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı iki ayrı bakanlığa bölündü. Zehra Zümrüt Selçuk'un görevden alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine de Vedat Bilgin'in ataması gerçekleştirildi.
Derya Yanık ve Zehra Zümrüt Selçuk
Vedat Bilgin ve Zehra Zümrüt Selçuk
ZİYA SELÇUK GİTTİ, MAHMUT ÖZER GELDİ
Görevinden istifa edeceği söylenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevinden affını isteme talebi, 6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.
Mahmut Özer ve Ziya Selçuk
LÜTFİ ELVAN GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ, NUREDDİN NEBATİ GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde olan Lütfi Elvan'ın görevin affını isteme talebi, 2 Aralık 2021'de kabul edildi. Yerine Bakan Yardımcısı olan Nureddin Nebati getirildi.
Nureddin Nebati ve Lütfi Elvan
ABDULHAMİT GÜL'ÜN YERİNE BEKİR BOZDAĞ GELDİ
28 Ocak 2022 günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden affını istedi, 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yerine geçmişte de Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ üçüncü kez bakanlık koltuğuna oturdu.
Abdulhamit Gül ve Bekir Bozdağ
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Dr. Nureddin Nebati
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer
Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı: Mehmet Muş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu