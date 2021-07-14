Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk atandı. Bunun üzerine arama motorlarında sıklıkla bakılan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRÜ BİLAL ŞENTÜRK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy’de doğan 49 yaşındaki Bilal Şentürk, 1996 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına Havza Kaymakam refikliği, Sakarya – Hendek Kaymakam stajı, Antalya Akseki’de Kaymakam Vekilliği yaptı.

İngiltere Bath’ da 8 ay süreyle dil kursu ile çeşitli inceleme çalışmalarına katıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Düzce Yığılca, Sivas-Doğanşar, Afyonkarahisar-Şuhut, Bitlis-Ahlat, Yalova-Termal’de Kaymakam olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü, Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Eylül 2015 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı.

14 Temmuz 2021 tarihinde, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.